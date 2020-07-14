Самое старое судно ВМФ России приняли в состав флота 105 лет назад

В Военно-морском флоте России служит самое старое морское вспомогательное судно "Коммуна". По конструкции это катамаран, он занимается спасением подводных лодок. В состав тогда еще Российского императорского флота судно вошло в 1915 году. До 1922 года оно называлось "Волхов".

На Путиловском заводе к 1911 году разработали проект вспомогательного судна. Он оказался лучшим на конкурсе. И 5 мая 1912 года подписали контракт на возведение судна. Через три года на Путиловской верфи в Петербурге оно было готово. Кстати, для производства судна использовали сименс-мартеновскую сталь. И корпус "Коммуны" до сих пор хорошо сохранился. По данным исследования, которое провели эксперты Роскосмоса, высокие антикоррозионные свойства стали корпуса "Волхова" были получены в результате ее воронения в ходе строительства.

После принятия в состав флота судно служило в Ревеле и использовалось, как плавучая база подводных лодок. На нем транспортировали запасные торпеды, топливо, предоставляли каюты для моряков-подводников. В июне 1917 года "Волхов" впервые поднял у Аландских островов субмарину АГ-15.

В годы Великой Отечественной войны "Коммуна" служила в составе Балтийского флота, обеспечивала ремонт подводных лодок.

В 1967 году судно передислоцировали из Кронштадта в Севастополь. Сейчас "Коммуна" находится в составе Черноморского флота. Она прошла модернизацию, несет на борту подводный робот Seaeye Panther Plus. И до сих пор в боевом строю.