Самолеты-разведчики стран НАТО засекли над Черным и Баренцевым морями

Российские истребители сопровождали самолеты-разведчики США и Норвегии над Черным и Баренцевым морями.

Как сообщили в Национальном центре управления обороной РФ, российские средства ПВО идентифицировали несколько воздушных целей, которые выполняли полет в направлении государственной границы России. Для перехвата целей в воздух были подняты истребители из состава дежурных по ПВО Северного флота и Южного военного округа.

Российские ВКС опознали разведывательный самолет Р-3С "Орион" ВВС Норвегии, который совершал полет над Баренцевым морем.

Над Черным морем были обнаружены разведывательные самолеты Р-8А "Посейдон" ВМС США, RС-135 ВВС США, а также беспилотный летательный аппарат MQ-9А Reaper ВВС США.

Истребители сопроводили самолеты-разведчики и беспилотник на безопасном расстоянии. Нарушения госграницы допущено не было.

После того, как самолеты-разведчики удались от российских границ, истребители вернулись на аэродромы базирования. Полеты самолетов ВКС РФ выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.