Стрельбу каменными пулями сняли на видео

Появилось видео интересного эксперимента: стрельбы по мишени из охотничьего ружья 12-го калибра (18,5 миллиметра), где в качестве пуль использовались цилиндры, выточенные из различных минералов. Свой опыт создатели ролика назвали "сверхзвуковые камни".

Столкновение снаряда с мишенью снималось со скоростью 1500-1800 кадров в секунду, что позволило рассмотреть процесс в подробностях. Стальную пластину сантиметровой толщины каменная пуля не взяла: оставила небольшую выщербину и размазалась веером пыли, напоминающим кометный хвост. Гранитный булыжник размером с крупную картофелину также оказался непреодолимым препятствием - боеприпас разлетелся, не оставив даже поверхности даже царапин.

В алюминиевой отливке толщиной два сантиметра каменная пуля сделала вмятину. Зато дюймовую доску пробила навылет и в груди прикрытого деревяшкой портновского манекена появилась аккуратная дырочка. Базальтовый патрон пробил и пластик, застряв в футболке на спине фигуры.

Из четырех поставленных в ряд канистр с водой пуля пробила три. Затем каменной пулей уничтожили жесткий диск для компьютера. Снаряд 12 калибра прошил сендвич из тонкого металла и пластика насквозь. А в бруске силикона застрял, размазавшись багровой кляксой.