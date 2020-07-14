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14 июля 2020 г.

Указ губернатора Тульской области от 13 июля 2020 года № 77 "О внесении изменений в указ Губернатора Тульской области от 30 апреля 2020 года № 41"

В целях снижения рисков, распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тульской области, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Законом Тульской области от 2 февраля 1998 года № 75-ЗТО "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Тульской области", с учетом предложений Главного государственного санитарного врача по Тульской области от 13.07.2020 .№ 71-00-01/08-6092-2020, на основании статьи 33 Устава (Основного Закона) Тульской области постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Тульской области от 30 апреля 2020 года № 41 "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" следующие изменения:

1.1. В подпункте 1.1 пункта 1 указа:

текст "13 июля" заменить текстом "27 июля";

абзац 5 изложить в новой редакции:

"деятельность полустационарных отделений для граждан пожилого возраста и инвалидов государственных учреждений Тульской области социального обслуживания населения;";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Запреты, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на деловые и иные мероприятия, проводимые организациями на своих территориях с обязательным соблюдением требований санитарно-эпидемиологической безопасности.".

1.2. Пункт 5 указа изложить в новой редакции:

"5. Возобновить:

1) с 13 июля 2020 года деятельность организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих:

образовательную деятельность по основным образовательным программам дошкольного образования;

образовательную деятельность и реализующих дополнительные образовательные программы;

2) с 13 июля 2020 года работу организаций общественного питания, в том числе объектов нестационарной торговли, оказывающих услуги общественного питания, за исключением оказания ими услуг по предоставлению кальянов для курения, проведения массовых или развлекательных мероприятий, а также работы зон фуд-кортов в торговых торгово-развлекательных центрах;

3) с 15 июля 2020 года деятельность полустационарных отделений для несовершеннолетних и кабинетов ранней помощи государственных учреждений Тульской области социального обслуживания населения.".

1.3. Признать утратившими силу:

абзац 4 подпункта 1.1 пункта 1 указа;

подпункт 1.3 пункта 1 указа;

пункт 3 указа.

2. Указ вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением абзаца 3 подпункта 1.1 пункта 1 настоящего указа, который вступает в силу с 15 июля 2020 года.

Губернатор Тульской области А.Г.Дюмин



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