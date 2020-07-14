В матче чемпионата Испании по футболу "Реал" переиграл "Гранаду"

В выездном матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу "Реал" обыграл "Гранаду" - 2:1 в пользу мадридского клуба.

"Уже на 10-й минуте встречи первый мяч в ворота соперника отправил Ферлан Менди из "Реала", а на 16-й еще один гол добавил Карим Бензема, который в этом сезоне отличился уже в 19 раз. Хозяева поля отыграли только один мяч благодаря точности Дарвина Мачиса", - пишет РИА Новости.

Новая победа позволила "Реалу" на четыре очка обойти "Барселону", которая занимает вторую строчку турнирной таблицы с 79 очками. В предстоящий четверг, 16 июля, у мадридского клуба нова игра с "Вильярреалом". Если "Реал" окажется в этой встрече сильнее, то сможет оформить и чемпионство. По итогам прошедшей игры "Гранада" занимает 10 строчку турнирной таблицы, в активе команды 50 очков.