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Ведущий "Разрушителей легенд" Грант Имахара умер на 50-м году жизни

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    14.07.2020, 11:57
Текст:   Олег Усков

Специалист по спецэффектам и один из соведущих шоу "Разрушители легенд" (MythBusters) Грант Имахара внезапно умер 13 июля в возрасте 49 лет.

Как передает THR, причиной смерти Гранта стала аневризма головного мозга.

Коллеги скорбят в соцсетях. В частности, свои соболезнования выразил ведущий и продюсер шоу Адам Сэвидж. Вспоминая Имахару как исключительного инженера и настоящего творца. Работать с которым было настоящим праздником.

Имахара родился в Лос-Анджелесе в 1970-м. По образованию - инженер-электрик и робототехник. Долгое время работал в подразделениях Lucasfilm, занимающихся спецэффектами, где участвовал в создании таких фильмов, как "Звездные войны. Эпизод I. Скрытая угроза", "В поисках Галактики", "Звездные войны. Эпизод II. Атака клонов", "Терминатор 3: Восстание машин", "Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция", "Ван Хелсинг", "Звездные войны. Эпизод III. Месть ситхов".

К команде "Разрушителей легенд" присоединился в третьем сезоне, заменив сварщицу Скотти Чепмена, ушедшую "по личным причинам". В 2014-м Грант вместе с Кэри Байрон и Сальваторе Белече покинул шоу. В 2016-м трио воссоединилось на Netflix для программы White Rabbit Project, продержавшейся один сезон.

Снялся в сериале "Эврика" и третьей части "Акульего торнадо".

MythBusters - австралийско-американское научно-популярное телешоу выходящее с 2003 года. Его ведущие Сэвидж и Джейми Хайнеман используют свои научные и технические навыки для экспериментальных проверок всевозможных слухов, городских легенд, баек и прочих порождений поп-культуры.

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