Ведущий "Разрушителей легенд" Грант Имахара умер на 50-м году жизни

Специалист по спецэффектам и один из соведущих шоу "Разрушители легенд" (MythBusters) Грант Имахара внезапно умер 13 июля в возрасте 49 лет.

Как передает THR, причиной смерти Гранта стала аневризма головного мозга.

Коллеги скорбят в соцсетях. В частности, свои соболезнования выразил ведущий и продюсер шоу Адам Сэвидж. Вспоминая Имахару как исключительного инженера и настоящего творца. Работать с которым было настоящим праздником.

I’m at a loss. No words. I’ve been part of two big families with Grant Imahara over the last 22 years. Grant was a truly brilliant engineer, artist and performer, but also just such a generous, easygoing, and gentle PERSON. Working with Grant was so much fun. I’ll miss my friend. — Adam Savage (@donttrythis) July 14, 2020

Имахара родился в Лос-Анджелесе в 1970-м. По образованию - инженер-электрик и робототехник. Долгое время работал в подразделениях Lucasfilm, занимающихся спецэффектами, где участвовал в создании таких фильмов, как "Звездные войны. Эпизод I. Скрытая угроза", "В поисках Галактики", "Звездные войны. Эпизод II. Атака клонов", "Терминатор 3: Восстание машин", "Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция", "Ван Хелсинг", "Звездные войны. Эпизод III. Месть ситхов".

К команде "Разрушителей легенд" присоединился в третьем сезоне, заменив сварщицу Скотти Чепмена, ушедшую "по личным причинам". В 2014-м Грант вместе с Кэри Байрон и Сальваторе Белече покинул шоу. В 2016-м трио воссоединилось на Netflix для программы White Rabbit Project, продержавшейся один сезон.

Happy #MayTheFourth from me and #BabyYoda! I was lucky enough to work at @Lucasfilm_Ltd and @ILMVFX on #StarWars projects from 1993-2005. I look back on those years fondly and look forward to their plans for the future of the franchise. #MayThe4thBeWithYou #TheMandalorian pic.twitter.com/AphjVWjZy8 — Grant Imahara (@grantimahara) May 5, 2020

Снялся в сериале "Эврика" и третьей части "Акульего торнадо".

MythBusters - австралийско-американское научно-популярное телешоу выходящее с 2003 года. Его ведущие Сэвидж и Джейми Хайнеман используют свои научные и технические навыки для экспериментальных проверок всевозможных слухов, городских легенд, баек и прочих порождений поп-культуры.