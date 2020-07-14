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Вышел трейлер сериала "Алиенист: Ангел тьмы"

Новости
    14.07.2020, 14:23
Текст:   Айгуль Бакирова
Фото: youtube.com/ TNT Фото: youtube.com/ TNT
Фото: youtube.com/ TNT

Создатели сериала "Алиенист: Ангел тьмы" опубликовали новый трейлер грядущего сезона.

Фото: youtube.com/ Netflix
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"Алиенист: Ангел тьмы" станет продолжением сериала "Алиенист", вышедшего в 2018 году, но при этом получит самостоятельную сюжетную линию, следовать которой зритель сможет и без просмотра первого сезона антологии.

В новом сезоне Сара (Дакота Фаннинг) откроет собственное частное детективное агентство и возглавит обвинение по новому делу. Она воссоединится с алиенистом Крайцлером (Даниэль Брюль) и Джоном Муром (Люк Эванс), ныне репортером The New York Times, чтобы найти Ану Линарес, похищенную дочь испанского консула. Расследование поведёт героев по зловещему пути убийства и обмана, приближая их к опасному и неуловимому убийце.

Как и в первом сезоне "Алиениста", сериал прольет свет на такие проблемы, как коррупция институтов, неравенство доходов и роль женщин в обществе.

Премьера состоится 19 июля 2020 года.

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