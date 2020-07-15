Постановление правительства Алтайского края от 14 июля 2020 года № 304 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по краю за I квартал 2020 года"

Новости

Стала известна причина смерти 27-летнего московского рэпера Murda Killa 14:20
В Испании пройдет церемония прощания со всеми 28 тысячами жертв COVID-19 14:19
Cуд отменил решение Еврокомиссии о взыскании штрафа с Apple 14:19
Лукашенко раскритиковал Запад за двойные стандарты 14:15
В Великом Новгороде найдены тела двоих подростков 14:15
Совфед одобрил пакет законов о "народном" бюджетировании 14:14
Песков: Путин пока не предлагал перенести "Бессмертный полк" 14:04
Почему нельзя оставлять зарядное устройство в прикуривателе 14:03
Совфед одобрил закон о введении присяги для сотрудников Росгвардии 13:57
В МГД проходит первое после снятия ограничений заседание в традиционном формате 13:56
Экс-главу самарской Госжилинспекции осудили за мошенничество 13:54
"Князь Владимир" впервые примет участие в параде ВМФ в Североморске 13:54
В Кировской области серийного насильника нашли по ДНК спустя 17 лет 13:52
Росгвардеец спас беременную женщину в Дагестане 13:50
В Петербурге на ремонте Дворца творчества юных украли 20 млн рублей 13:50
ФСИН вернется к обсуждению вопроса о создании алиментного фонда 13:48
В Беларуси вышла книга народной летописи Великой Отечественной войны 13:47
Видео: У волгоградца в гараже нашли целый арсенал оружия 13:45
Оператор "Матрицы" Билл Поуп назвал работу с Вачовски пыткой 13:43
В Москве зафиксирован самый низкий прирост заболеваемости COVID-19 13:42
Дортмундская "Боруссия" расторгла контракт с Шюррле 13:39
Аэропорт Краснодара эвакуировали из-за сообщения о взрывчатке 13:39
В пяти квартирах Прикамья произошло возгорание из-за давления газа в сети 13:32
Задержан подозреваемый в убийстве найденной в озере нижегородки 13:27
Госдума приняла поправки в закон о беженцах 13:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
15 июля 2020 г.

Постановление правительства Алтайского края от 14 июля 2020 года № 304 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по краю за I квартал 2020 года"

Дата подписания 14 июля 2020 г.
Опубликован 15 июля 2020 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", законами Алтайского края от 03.05.2018 № 26-ЗС "О потребительской корзине в Алтайском крае в 2018 - 2021 годах", от 09.11.2004 № 36-3C "О порядке установления величины прожиточного минимума в Алтайском крае" Правительство Алтайского края постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в целом по краю за I квартал 2020 года в расчете на душу населения - 9960 рублей, для трудоспособного населения - 10628 рублей, для пенсионеров - 8583 рубля, для детей - 10104 рубля.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Алтайского края от 24.03.2020 № 126 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по краю за IV квартал 2019 года".

Губернатор Алтайского края, Председатель Правительства Алтайского края В.П.Томенко



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией