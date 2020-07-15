Атака "Щуки": как Щ-402 открыла боевой счет подводников-североморцев

Подводная лодка Северного флота Щ-402 14 июля 1941 года на рейде у норвежского Хоннингсвога атаковала транспортное судно. Таким образом она открыла боевой счет подводников-североморцев в Великой Отечественной войне. Она действовала в составе 3-го дивизиона бригады подводных лодок Северного флота. Командовал экипажем Николай Столбов.

Спустили на воду советскую дизель-электрическую подводную лодку Щ-402 на Балтийском заводе 85 лет назад - 28 июня 1935 года, а заложили 4 декабря 1934-го.

Сначала она вошла в состав Балтийского флота под названием Щ-314, а 16 мая 1937 года ее зачислили во 2-й дивизион бригады подводных лодок Северного флота уже как Щ-402.

Во время Советско-финляндской войны 1939-1940 годов субмарина патрулировала территорию у побережья Норвегии между Варде и мысом Нордкин. Она участвовала в трех боевых походах.

В первом за время Великой Отечественной войны боевом походе 14 июля 1941 года Щ-402 проникла в расположенный на севере Норвегии залив Порсангер-фьорд, после чего торпедировала немецкий пароход "Ханау" водоизмещением 3 тысячи тонн. В тот момент он стоял на якоре в порту Хоннингсвог. Так Щ-402 стала первой подлодкой Северного флота, успешно атаковавшей противника.

В ходе Великой Отечественной войны экипаж субмарины совершил 15 боевых походов. С августа 1942 года лодкой командовал капитан-лейтенант, а позднее - капитан 3 ранга Александр Каутский, награжденный за боевые заслуги тремя орденами Красного Знамени.

Погибла субмарина 21 сентября 1944 года. Около семи часов утра ее атаковал экипаж самолета-торпедоносца "Бостон" 36-го минно-торпедного авиационного полка Северного флота. Он принял Щ-402, находившуюся в надводном положении, за вражескую. В результате взрыва подводная лодка затонула, погиб весь экипаж.

А Щ-402 опознала "Бостон" как свой и не стала погружаться под воду, зная, что в данном районе находится в безопасности, так как есть запрет на атаку подводных лодок. Чуть позже командующий Северным флотом адмирал Арсений Головко заявил, что "из-за отсутствия должной организации боевой работы минно-торпедной авиадивизии и отсутствия должного контроля за выполнением указаний со стороны штаба ВВС имел место случай потопления самолетом "Бостон" подводной лодки Щ-402".

Кстати, за первую атаку транспорта в порту Хоннингсвог 14 июля 1941 года подводную лодку Щ-402 Указом президиума Верховного Совета СССР от 3 апреля 1942 года наградили орденом Красного Знамени, а 25 июля 1943 года удостоили гвардейского звания. За боевые заслуги 28 членов экипажа получили орден Красного Знамени, 46 - орден Отечественной войны I и II степени, 40 - орденом Красной Звезды и 34 человека - медали "За отвагу" и "За боевые заслуги".