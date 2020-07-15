Cуд отменил решение Еврокомиссии о взыскании штрафа с Apple

Европейская комиссия не сможет наложить штраф на компанию Aplle в размере 13 миллиардов евро по обвинению в нарушении правил конкуренции. Суд ЕС в Люксембурге счел претензии Брюсселя недостаточно обоснованными и аннулировал санкционную меру, передает портал focus.de.

Таким образом, спор о требовании рекордной налоговой выплаты отделений Apple в Ирландии в местный бюджет, который длился более четырех лет, потерпел крах в суде, признает издание. В Еврокомиссии настаивали, что в 1991 и 2007 году американская компания получала от местного правительства незаконные субсидии на особых условиях в рамках непрозрачных сделок. Впрочем, этот "политически заряженный конфликт" далек от завершения, полагает focus.de. Так, у Еврокомиссии есть два месяца, чтобы подать апелляцию в Европейский суд.

Спор идет не только о больших деньгах. Для брюссельских чиновников это, по сути, глобальная неудача в ее многолетних спорах с отдельными странами-членами ЕС, такими как Люксембург, о налоговых условиях для бизнеса. При этом наблюдатели не исключают, что вердикт суда приведет к пересмотру других штрафов, наложенных Еврокомиссией на компании в сфере IT, включая Google и Microsoft.