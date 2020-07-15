Дэнни Трехо: Не стал бы актером без Кончаловского

Частый участник фильмов Роберта Родригеса ("От заката до рассвета", "Дети шпионов", "Мачете") Дэнни Трехо дал интервью шоу Dennis Miller+1 на канале Russia Today, в котором рассказал о своем нелегком жизненном пути и судьбоносной встрече с Андреем Кончаловским, без которой его большая актерская жизнь сегодня была бы совершенно немыслимой.

Преступник и безнадежный джанки, который большую часть своей молодости провел в местах лишения свободы, в своё время и не мог мечтать о нынешней славе и благополучной, лишенной бандитских перипетий жизни. Но его вовремя спасли боксерский талант и судьбоносная встреча с российским режиссером Андреем Кончаловским, который дал ему роль в своём фильме "Поезд-беглец".

По рассказу актёра, он совершенно случайно оказался на съемочной площадке этого фильма, где планировал немного подзаработать на участии в массовке и неожиданно для себя встретил своего сокамерника Эдди Банкера, предложившего помочь главному актеру Эрику Робертсу отточить навыки боевого мастерства. Изначально Эрик Робертс должен был боксировать в одной из тюремных сцен с достаточно слащавым и елейным на вид актёром, что могло вызвать у зрителя когнитивный диссонанс. По этой причине Кончаловский принял решение заменить его на более грозного и устрашающего соперника, для чего идеально подходил Дэнни.

Именно такая перспектива, открывшаяся перед новоиспеченным актером, заставила его переосмыслить свои жизненные приоритеты и отказаться от темного прошлого. Теперь актёр рассказывает свою поучительную историю молодому поколению, призывая выбрать правильный путь в жизни, даже если судьба кажется заранее предрешенной.

Собственно, эта история и легла в основу документального фильма "Заключенный номер один: восхождение Дэнни Трэхо.", премьера которого состоялась 7 июля 2020 года. Актер надеется, что фильм будут показывать не только несовершеннолетним заключенным, но и обычным школьникам в поучительных целях.