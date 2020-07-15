Куда идти в базарный день? Лучшие сезонные продукты московских рынков

Москвичи долго мечтали о том, чтобы на столичных рынках было как в любимой Европе: маленькие лавочки перемежались милыми кафе с блюдами из продуктов с соседних прилавков, а овощи, мясо, творог и сметану можно было покупать у знакомых фермеров. Ну и чтобы можно было посидеть на фоне живописных развалов фруктов и зелени с бокалом вина.

Вместе со стратегией московского правительства, в 2014-2015 годах распродавшего муниципальные рынки частным предпринимателям, все это дало неожиданный результат: рынков в патриархальном понимании в Москве почти не осталось, но появились "рынки новой формации".

Еда или продукты?

Обычная для традиционного базара неупорядоченная толчея, разноголосица и связанные с бойкой торговлей небольшие неудобства на таких рынках сглажены и "отформатированы". Тут не встретишь пробирающегося сквозь обтекающие его потоки покупателей сборщика пустых ящиков и отходов или продающую пирожки, чай и прочую снедь для быстрого перекуса торговку. Зато полно небольших прилавков с готовой едой со всех концов мира.

Даниловский рынок. Фото: пресс-служба

Первым рынком, в котором фуд-корт стал важной и более значимой частью, чем торговля продуктами, оказался Даниловский. Он ведет свою историю от торга под стенами Данилова монастыря в XIII веке. Сейчас это открытое яркое пространство, один из символов современной Москвы. Он и сам в плане напоминает город с его радиальным устройством. От ледяного острова с рыбой и морскими гадами лучами расходятся оживленные торговые ряды. Пестрые прилавки со знакомыми и экзотическими овощами, ягодами и фруктами. Образцовые витрины молочников и сыроваров. Лавки мясников с идеальными стейками, ароматной колбасой и колбасками. Горы и горки орехов и сухофруктов.

И все это перемежается кафе и гастролавками, где готовят все на свете - от корейского кукси до вьетнамского фо бо, от фалафеля и креветок до марокканского тажина и пекинской утки и дагестанских пирогов. Здесь есть даже винтажный маркет с одеждой из прошлого, видавшими виды украшениями, виниловыми пластинками и аксессуарами для дома.

Ежедневно на Даниловский приходит 9 тысяч человек. После ослабления карантинных мер на рынок вернулись все фермеры. Несмотря на спад продаж во время пандемии рынку удалось сохранить сохранить практически всех продавцов: администрация сразу же серьезно сократила арендную плату. В рядах сейчас много сезонных локальных продуктов - местный перец, свекла, кукуруза, молодая капуста и брокколи из Краснодара, пошли дыни-"торпеды" и крыжовник, свежая местная зелень от легендарной Светы Ивановой, которую обожают все шефы, арбузы из Дагестана.

Овощи на Даниловском рынке. Фото: пресс-служба

Маленькая жизнь

Лето для рынков - едва ли не самый благодатный сезон. Во-первых, полно овощей, фруктов и зелени. Во-вторых, к постоянным арендаторам часто присоединяются временные: фермеры или жители деревень, продающие выращенное в своих хозяйствах. В-третьих, публика готова проводить на рынке больше времени.

На Черемушкинском рынке сейчас большой выбор ягод: сочная клубника, сладкая малина, ароматная черешня, ароматная дыня и арбуз. Есть свежая молодая зелень и разнообразные овощи. Помимо этого регулярно осуществляются поставки свежей рыбы, в том числе и такие как мера, соль, калкан, которые редко встретишь в Москве.

На Москворецком, известном с середины XX века, рынке можно купить полный ассортимент овощей и фруктов, выделена отдельная зона для мяса, рыбы, представлены ряды молочной, колбасной продукции, а так же магазины бакалеи, хлебобулочных изделий и солений. Есть тут и фуд-корт. Рынок всегда славился приятными ценами на овощи-фрукты, но в этом году черешня, клубника, абрикосы, огурцы, помидоры стоят на 10-20% дороже, чем в прошлом.

Велозаводский рынок субботним утром сложно назвать оживленным. В громадном гулком помещении продавцов больше, чем покупателей. Хотя рынок и гордится своими прилавками со специальной системой охлаждения (от +5 до +10 градусов) и вентиляцией, но покупать тут стоит вовсе не мясо или овощи, а сыры и пастилу. Сырные лавки предлагают действительно впечатляющий выбор, а в магазинчике белевской пастилы встает серьезный вопрос, что покупать: пастилу с сахаром или без? собственно пастилу или смокву (вид пастилы без яичных белков)? одну пачку или килограммовый пласт?

Живой торг

Мимо деревянного забора, монастырской лавки с выпечкой в сторону погоста - так выглядит дорога к Преображенскому рынку на востоке столицы. Движение здесь весь день оживленное - к рынку и от него тянутся вереницы людей: туда идут с пустыми руками, обратно - с полными сумками. Сам рынок с 1932 года занимает почти 30 тысяч квадратных метров на месте снесенных келий старообрядческого монастыря и богадельни на Преображенском валу.

Здесь шумные ряды с овощами и фруктами соседствуют с рыбными палатками и павильонами, где можно купить замороженную и свежую рыбу и морепродукты по очень доступным ценам. В мясном ряду баранину, говядину и свинину разделывают так, что прилавки впору сравнивать с ювелирными бутиками. Мясники явно гордятся своей работой и вместе с обычной голяшкой предлагают заморское оссобуко.

На Преображенском много продавцов, это создает здоровую конкуренцию, и цены здесь - одни из самых низких в Москве. Подтверждение тому - обилие пожилых покупателей, которые ищут недорогой товар. Здесь запросто можно купить килограмм прозрачных от спелости абрикосов за 100 рублей, саженцы редких роз, хозяйственную утварь или пучок огородных трав у дачницы.

Что делать в Хамовниках?

Усачевский рынок. Фото: пресс-служба

Открытый в Хамониках еще до войны Усачевский рынок приобрел современный вид после реконструкции 2017 года. У рынка появилась веранда, мансарда и фуд-корт с тремя десятками ресторанов и кафе лучших московских рестораторов. Публика здесь едва ли не самая обеспеченная (вокруг много элитных жилых комплексов), цены соответствующие, настроение - самое беспечное. Импортные продукты (экзотические фрукты, например) сильно подорожали, но покупательский поток здесь восстановился очень быстро. Здесь запросто можно увидеть сидящих на бордюре модно одетых девушек с пиццей и бутылкой вина или методично загружающих перед отправкой на дачу багажники дорогих автомобилей покупателей.

Евгений Осокин, шеф-повар бара Unico на Усачевском рынке. Фото: пресс-служба

Кстати, среди покупателей тут можно встретить и шефов, работающих на фуд-корте Усачевского. Один из них - Евгений Осокин, шеф-повар бара Unico: "Поскольку наш бар находится на рынке, тут же мы частично и закупаемся. Каждое утро выбираем самые свежие овощи, фрукты, сыры и рыбу. Благодаря сложившимися отношениями с продавцами зачастую получаем лучшую цену на эти продукты. Это очень удобно: отсутствует минимальный заказ, и мы можем покупать меньше, но чаще - таким образом, сокращаем списания и гарантируем максимальную свежесть продуктов".

Экономим время

Если идти на рынок нет времени, то рынки сами готовы прийти к вам: многие из них запустили доставку продуктов. Для заказа не обязательно знать поименно всех продавцов и иметь с ними доверенные отношения. Усачевский, Черемушкинский, Даниловский, Коптевский рынки предлагают доставку через свои сайты. Да, поторговаться не получится, да, не удастся самому выбрать "ту самую грушу с красным бочком", зато не придется отвлекаться от других дел, а заказанные продукты приедут к вам уже через несколько часов.