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15 июля 2020 г.

Распоряжение губернатора Курской области от 10 июля 2020 года № 276-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности"

Дата подписания 10 июля 2020 г.
Опубликован 15 июля 2020 г.
Вступает в силу 15 июля 2020 г., 20 июля 2020 г.

Документ является поправкой к

Распоряжение губернатора Курской области от 10 марта 2020 года № 60-рг "О введении режима повышенной готовности"

Во изменение распоряжения Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности":

1. Внести в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжений Губернатора Курской области от 18.03.2020 № 68-рг, от 20.03.2020 № 73-рг, от 24.03.2020 № 82-рг, от 25.03.2020 № 85-рг, от 27.03.2020 № 95-рг, от 29.03.2020 № 98-рг, от 30.03.2020 № 103-рг, от 03.04.2020 № 111-рг, от 05.04.2020 № 112-рг, от 06.04.2020 № 116-рг, от 07.04.2020 № 122-рг, от 15.04.2020 № 135-рг, от 17.04.2020 № 137-рг, от 20.04.2020 № 140-рг, от 21.04.2020 № 145-рг, от 22.04.2020 № 151-рг, от 29.04.2020 № 157-рг, от 30.04.2020 № 162-рг, от 30.04.2020 № 163-рг, от 06.05.2020 № 171-рг, от 08.05.2020 № 175-рг, от 12.05.2020 № 181-рг, от 13.05.2020 № 184-рг, от 18.05.2020 № 196-рг, от 29.05.2020 № 212-рг, от 29.05.2020 № 215-рг, от 05.06.2020 № 221-рг, от 08.06.2020 № 224-рг, от 11.06.2020 № 232-рг, от 19.06.2020 № 242-рг, от 26.06.2020 № 253-рг, от 03.07.2020 № 268-рг) следующие изменения:

1) в пункте 2:

в подпункте 2.1 слова "кинотеатров (кинозалов)," исключить;

подпункты 2.3 и 2.4 изложить в следующей редакции:

"2.3. Работу зон питания в торговых центрах (фуд-корты).

2.4. Работу СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань (за исключением муниципальных и с муниципальной долей собственности), саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина.";

2) подпункты 14.1, 14.3, 14.4 пункта 14 изложить в следующей редакции:

"14.1. Проведение на территории Курской области физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курской области на 2020 год, календарные планы органов местного самоуправления, региональных спортивных федераций, физкультурно-спортивных организаций, за исключением тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Курской области, выполнения испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" при условии организации выполнения испытаний (тестов) не более чем для 5 человек единовременно, проведения на территории Курской области отборочных испытаний по физической культуре для поступающих в высшие военно-учебные заведения Минобороны России с учетом рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

14.3 . Деятельность региональных, муниципальных и частных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, за исключением реализации программ спортивной подготовки для лиц, проходящих спортивную подготовку на тренировочном этапе, этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, а также тренировочного процесса профессиональных спортивных клубов с учетом рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

14.4 . Деятельность объектов спорта всех форм собственности, за исключением открытых объектов спорта и спортивных сооружений, предназначенных для занятий физической культурой и спортом на улице, объектов спорта, используемых для реализации программ спортивной подготовки для лиц, проходящих спортивную подготовку на тренировочном этапе, на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, тренировочного процесса профессиональных спортивных клубов, выполнения испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" при условии организации выполнения испытаний (тестов) не более чем для 5 человек единовременно, а также объектов спорта (спортивных сооружений), используемых фитнес-клубами, иными физкультурно-спортивными организациями при условии их загрузки не более чем на 50% от единовременной пропускной способности с учетом рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.";

3) абзац шестой подпункта 17.4 пункта 17 изложить в следующей редакции:

"случаев прогулок и индивидуальных занятий физической культурой и спортом на улице.".

2. Распоряжение вступает в силу с 15 июля 2020 года, за исключением абзаца второго подпункта 1 пункта 1, который вступает в силу с 20 июля 2020 года.

Губернатор Курской области Р.В.Старовойт



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