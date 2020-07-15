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15 июля 2020 г.

Постановление администрации Липецкой области от 14 июля 2020 года № 408 "О внесении изменений в постановление администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года № 159 "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области"

Дата подписания 14 июля 2020 г.
Опубликован 15 июля 2020 г.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" администрация Липецкой области постановляет:

1. Внести в постановление администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года № 159 "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo .gov.ru, 2020, 27 марта; 30 марта; 2 апреля; 7 апреля; 8 апреля; 10 апреля; 15 апреля; 16 апреля; 21 апреля; 23 апреля; 27 апреля; 28 апреля; 29 апреля; 30 апреля; 6 мая; 8 мая; 13 мая; 20 мая; 22 мая; 29 мая; 03 июня; 08 июня; 09 июня; 16 июня; 19 июня; 23 июня; 26 июня; 30 июня) следующие изменения:

1) в пункте 1.1 слова "14 июля" заменить словами "31 июля";

2) в подпункте 2 пункта 1.2 слова "14 июля" заменить словами "31 июля";

3) в пункте 1.3:

в абзаце первом слова "Обязать граждан" заменить словом "Гражданам";

подпункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) прибывшим на территорию Российской Федерации сообщать о своем возвращении, месте, датах пребывания за рубежом, контактную информацию на горячую линию Липецкой области по номеру телефона +8(800)-450-48-48.";

подпункты 2, 3 признать утратившими силу;

4) в пункте 1.5:

абзац второй признать утратившим силу;

в абзаце четвертом слова "из числа граждан, указанных в подпункте 2 пункта 1.3 настоящего постановления, в абзаце первом подпункта 1 пункта 1.3 настоящего постановления, а также работников," исключить;

абзац пятый признать утратившим силу;

5) приостановить до 31 июля 2020 года включительно действие подпункта 3, абзаца тринадцатого пункта 1.6.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением подпункта 3 пункта 1, абзацев второго, третьего подпункта 4 пункта 1 настоящего постановления, которые вступают в силу с 15 июля 2020 года.

Глава администрации Липецкой области И.Г.Артамонов



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