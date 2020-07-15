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15.07.2020,  
15:43
Текст:  Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

Мечта гранатометчика: чем советская бронетехника отличалась от американской

Советская бронетанковая техника традиционно отличалась своей компактностью - долгое время считалось, что относительно небольшие размеры затрудняют обнаружение и уничтожение боевых машин.

В то же время отечественные танки, БТР и БМП часто критиковали за внутреннюю тесноту и спартанские условия для их экипажей.

Американские конструкторы создавали свои образцы с большими внутренними объемами, однако за это приходилось платить возросшими габаритами и значительно увеличившимся весом.

Разницу подходов можно понять, рассмотрев фотографию, на которой запечатлены БМП-1, M2 Bradley и танк Т-54Б. Высота "единицы" по крыше башни всего 1924 мм, вес 13 000 кг, а вместимость 11 человек. Высота "пятьдесят четвертого" - 2 218 мм, а боевая масса - 36 000 кг.

По сравнению с ними заокеанская 22-тонная боевая машина пехоты - настоящая мечта гранатометчика, ее высота - 2 900 мм, экипаж - трое военнослужащих, плюс семь десантников.

Фото: WAR SINAI / youtube.com
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Из-за того, что "двойка" создавалась долго и мучительно, ее часто ругают, хотя на время ее поступления в войска в 1981 году у нее был ряд преимуществ, например, наводчик получил тепловизионный прицел, позволявший применять имевшееся вооружение как днем, так и ночью.

М2 хорошо себя показали в ходе войны по освобождению Кувейта от иракских войск в 1991 году. Правда, сообщалось, что было уничтожено и повреждено более трех десятков единиц такой техники. Потери были, в том числе, и от огня 73-мм пушек БМП-1.

Bradley постоянно совершенствовались, (последние модификации теперь весят более 30 тонн), однако американское командование считает их недостаточно современными. Критикуется отсутствие защиты от мин и фугасов, недостаточная огневая мощь, посредственные характеристики подвижности. Так, M2A3 развивает по шоссе всего 56 км/ч.

Поэтому в США неоднократно предпринимались попытки найти замену технике, которая эксплуатируется почти четыре десятка лет. Можно вспомнить программу GVC, предполагавшую создание настоящих монстров весом более 80 тонн, но они оказались слишком сложными и дорогими, цена одной БМП составляла около 13 млн долларов.

Поскольку современные прицелы легко обнаруживают даже самые малоразмерные цели, по габаритам и массе перспективные образцы, вероятно, будут обгонять "бронированного ветерана" - М2 Bradley.

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