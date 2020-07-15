Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.06.2020 № 323н "О внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 апреля 2016 г. № 202н "О порядке регистрации и снятия с регистрационного учета в территориальных органах Фонда социального страхования Российской Федерации страхователей и лиц, приравненных к страхователям"

Зарегистрирован 13.07.2020 № 58923

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 14.07.2020 г.

Вступает в силу 25 июля 2020 г., за исключением абзацев пятого и шестого подпункта "д", абзацев одиннадцатого, двенадцатого и четырнадцатого подпункта "л" пункта 1 Изменений в приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 апреля 2016 г. № 202н "О порядке регистрации и снятия с регистрационного учета в территориальных органах Фонда социального страхования Российской Федерации страхователей и лиц, приравненных к страхователям", которые вступают в силу с 1 января 2021 г.