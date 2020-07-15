Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
15.07.2020,  
08:56
Текст:  Антон Валагин (Тверь)

Полет самого большого в мире винтового самолета показали на видео

Телеканал "Звезда" опубликовал видео полетов крупнейшего в мире турбовинтового самолета Ан-22 "Антей". Тренировка с его участием прошла на базе военно-транспортной авиации ВКС России под Тверью, рассказали в Минобороны РФ.

Фото: YouTube
Стрельбу каменными пулями сняли на видео

Экипаж отработал полет по приборам (погода соответствовала - плотная облачность и мелкий дождь) и действия в различных нештатных ситуациях: при отказе радиосвязи, элементов системы управления и силовой установки. В ролике запечатлен момент полета с неработающим четвертым двигателем - его шестиметровые соосные винты вращаются под встречным потоком воздуха.

Ан-22 стоит на вооружении с 1969 года. По данным из открытых источников, сейчас в работоспособном состоянии находятся четыре машины. Размах крыла гигантского самолета 64 метра, взлетная масса 205 тонн. "Антей" может перевозить до 290 десантников или 80 тонн груза на расстояние свыше пяти тысяч километров. Экипаж самолета пять-семь человек.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Фото: George Chernilevsky/wikimedia.org
Самое старое судно ВМФ России приняли в состав флота 105 лет назад 14.07.2020
Новейшие танки Тип 99А продолжают поступать в бригады НОАК 13.07.2020
Японский основной боевой танк Тип 10 впервые показали изнутри 13.07.2020
ВКС России
Герой России рассказал, как Су-25 попал под грузинскую ракетную атаку 13.07.2020
"Русские Витязи" получили четыре Су-35С новейшей модификации 09.07.2020
самолеты
Как советский бомбардировщик М-4 напугал США 10.07.2020
Российские истребители сделали ВВС Алжира самыми мощными в Африке 09.07.2020