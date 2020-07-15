В древнем Гороховце ученые обнаружили удивительные артефакты

Программа благоустройства исторических городов на территории Владимирской области принесла двойной эффект: во время археологических изысканий, проведение которых обязательно при реконструкции общественных пространств, ученые нашли в древнем Гороховце удивительные артефакты.

Большое количество средневековых погребений, расположенных под существующими дорожками городского парка, обнаружили при исследовании курганного некрополя.

- Это один из редких случаев прекрасной сохранности курганных насыпей, составляющих единый ансамбль в черте современного города. На сегодняшний день гороховецкий могильник состоит из 105 курганов, расположенных на территории городского парка на Пужаловой горе, - рассказали специалисты РАН.

Исследование новых находок позволит ученым узнать, кем были первые поселенцы Гороховца, какими были их быт, привычки и состояние здоровья.

- Курганный погребальный обряд, опирающийся на языческие верования, бытовал у восточных славян почти до XIII века. Во второй половине XII века традиция сооружения курганов исчезла во многих регионах, в том числе в центре Северо-Восточной Руси, в округе Суздаля и Владимира, - отмечают исследователи.

Благоустройство парка дало возможность провести археологические исследования

Археологические изыскания на территории гороховецкого некрополя проводились в 1956, 1976 и 2015 годах. Затем ради сохранения уникального исторического ландшафта города с курганными насыпями от дальнейших раскопок некрополя решили отказаться. В 2017 году Гороховец вошел в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО как уникальный и целостный памятник археологии, истории, градостроительства, ландшафта и архитектуры.

В 2018 году Гороховец стал победителем Всероссийского конкурса по благоустройству городской среды. Реконструкция парка неожиданно дала возможность провести археологические исследования территории памятника на общей площади около тысячи квадратных метров, включая зоны между курганами.

Весной 2020 года участники экспедиции Института археологии РАН под руководством Сергея Милованова и Алексея Щапова обнаружили 24 погребения, скрытые под парковой аллеей. В пространстве между курганами впервые были обнаружены грунтовые могилы.

По мнению директора Института археологии РАН, академика Николая Макарова, могильник на Пужаловой горе должен быть сохранен как важнейший элемент исторического ландшафта Гороховца, представляющий почти в первозданном виде восточнославянские погребальные памятники, сочетающие в себе языческие и христианские традиции.

Справка "РГ"

По дошедшим до нас письменным источникам, Гороховец был основан в середине XII века в период между 1158 и 1174 годами. Впервые он упоминается в Лаврентьевской летописи в связи с разорением войсками Батыя. Город принадлежал собору Успения Богородицы во Владимире, который был заложен Андреем Боголюбским в 1158-м и был построен в 1160 году. Предыдущие археологические исследования показали, что город был построен на пустом месте: во время раскопок не были обнаружены следы предшествующего поселения или некрополя.