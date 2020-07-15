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15.07.2020 11:56

"Ростелеком" модернизировал уличное освещение в новосибирском поселке

"Ростелеком" обновил систему наружного освещения в рабочем поселке Дорогино Черепановского района Новосибирской области. Работы проводились в рамках энергосервисного контракта, который федеральный оператор заключил с администрацией населенного пункта.
Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком" Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"
Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

На улицах и дорогах поселка установлено 122 модернизированных светильника российского производства, которые заменили устаревшие световые приборы. Ресурс службы новых светодиодных ламп - до ста тысяч часов. Кроме того, они отвечают требованиям ГОСТа, не содержат токсичных материалов и комплектующих изделий, приносящих вред окружающей среде, а их утилизация проводится обычным способом.

Также "Ростелеком" разработал схему расположения объектов, входящих в систему наружного освещения, то есть самих световых приборов и питающих центров линий наружного освещения. Цель проведенных мероприятий - повышение эффективности использования энергетических ресурсов.

"Запуск новой системы поможет снизить существующие показатели энергопотребления более чем на 70%, что позволит администрации рабочего поселка экономить бюджет, который раньше выделялся на эти цели. При этом собственные средства в модернизацию и обслуживание не вкладываются, инвестором выступает "Ростелеком". Кроме того, комплексный подход к решению задачи позволяет добиться экономии не только за счет перехода на современные лампы, но и благодаря сокращению затрат на обслуживание системы наружного освещения", - уточнил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО "Ростелеком".

Контракт с администрацией рабочего поселка заключен на 5 лет, за это время "Ростелеком" продолжит мониторинг работоспособности установленного оборудования для достижения установленных контрактом объемов экономии энергетических ресурсов. В итоге в результате модернизации уличного освещения размер этой экономии для муниципалитета должен составить не менее 469 860 кВт·ч.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

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