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15.07.2020 16:20

Руководители КЧР и "Россети Северный Кавказ" обсудили вопросы энергетики

Сегодня в Черкесске состоялась встреча главы Карачаево-Черкесской Республики Рашида Темрезова и генерального директора ПАО "Россети Северный Кавказ" Виталия Иванова.
Фото: Пресс-релиз предоставлен "Россети Северный Кавказ" Фото: Пресс-релиз предоставлен "Россети Северный Кавказ"
Фото: Пресс-релиз предоставлен "Россети Северный Кавказ"

Обсуждая важные для развития региональной энергетики вопросы, Виталий Иванов особо отметил, что в КЧР самая высокая среди регионов СКФО платежная дисциплина. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, потребители республики исполнили обязательства по платежам более чем на 100 процентов с учетом погашения дебиторской задолженности.

"Высоких производственных результатов в отрасли региона не удалось бы достичь без личного содействия главы и участия регионального правительства. Оперативное и продуктивное взаимодействие, которое на сегодняшний день  отмечено между органами власти КЧР и "Россетями", позволяет решать амбициозные отраслевые задачи, направленные на повышение надежности энергоснабжения жителей региона, социально значимых и бизнес-структур", - подчеркнул Виталий Иванов.

Как сообщил руководитель электросетевого комплекса СКФО, "Россети Северный Кавказ" планируют до 2022 года инвестировать 586 миллионов рублей в установку интеллектуальных приборов учета (ИПУ) для потребителей КЧР. Данные средства  компания направит из нетарифных источников. Эта интеллектуальная система среди множества интерактивных удобных функций позволит потребителям дистанционно передавать сведения счетчиков, контролировать потребление энергоресурса и начисления.

Кроме того, "Россети Северный Кавказ" проводят масштабную реконструкцию сетевой инфраструктуры республики, в том числе основных питающих центров. Совокупные инвестиции на указанные мероприятия из нетарифных источников составят около 1,2 миллиарда рублей до 2022 года.

Как отметил Рашид Темрезов, высокий профессионализм и ответственное отношение энергетиков к своей работе в республике еще раз смогли оценить в период пандемии. Специалисты компании в непростых условиях сохраняют надежное энергоснабжение КЧР.

Глава региона также заверил энергетиков в дальнейшей всесторонней поддержке в реализации высоких отраслевых задач, поскольку они направлены на благо жителей республики.

В ходе встречи Рашид Темрезов наградил Виталия Иванова почетной государственной наградой.

Указом главы КЧР гендиректору "Россети Северный Кавказ" Виталию Иванову за вклад в укрепление надежного электроснабжения республики присвоено звание  "Заслуженный энергетик Карачаево-Черкесской Республики".

Пресс-релиз предоставлен "Россети Северный Кавказ"

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России СКФО Чеченская Республика СКФО Ставропольский край СКФО Северная Осетия СКФО Карачаево-Черкесия СКФО Кабардино-Балкария

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