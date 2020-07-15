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Стала известна причина смерти 27-летнего московского рэпера Murda Killa

Новости
    15.07.2020, 14:20
Текст:   Олег Усков
Фото: vk.com/ MURDA KILLA Фото: vk.com/ MURDA KILLA
Фото: vk.com/ MURDA KILLA

Названа причина смерти 27-летнего российского музыканта Murda Killa (Максима Решетникова), найденного мертвым два дня назад.

Согласно имеющейся информации, 13 июля около четырех часов утра в квартиру на Нагорной улице Москвы, где проживал артист, по вызову прибыла бригада медиков - у Решетникова случился приступ астмы. Врачи оказали рэперу помощь и уехали. А днем, когда "скорая" вновь приехала на вызов, Решетников уже находился в бессознательном состоянии и помочь ему врачи не смогли - у исполнителя остановилось сердце.

Причиной смерти Murda Killa, как уточнил канал РЕН ТВ, стала асфиксия, спровоцированная употреблением алкоголя и некоторых рецептурных лекарственных препаратов.

Решетников родился 9 марта 1993 года в Москве. Карьеру начал 2012-м. Первую EP выпустил в 2016-м.

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