Суд отменил решение, в котором сторонам не дали ознакомиться с видеозаписью судебного заседания

Второй кассационный суд общей юрисдикции направил на новое рассмотрение спор, в котором обнаружены серьезные недочеты апелляционный инстанции. Первое: озвученное решение второй инстанции не совпадало с тем, что потом легло на бумагу. Второе: стороны не получили возможность ознакомиться с видеопротоколом судебного заседания.

Как рассказывают во Втором кассационном суде, спор касался взыскания недоимков по налогом и пени с некоей жительницы столицы. Суть дела сейчас не так важна: процессуальные недочеты отодвинули на второй план существо дела.

В ходе судебного заседания в кассационном суде жительница Москвы, выступавшая ответчицей, заявила, что объявленная резолютивная часть апелляционного определения существенно отличается от резолютивной части апелляционного определения, имеющегося в деле. Иными словами, в ходе заседания было зачитано одно решение. А в окончательном варианте судебного акта было совсем другой текст. Между тем, разницы быть не должно. Кстати, истцы также подтвердили, что устные слова судьи и письменные отличаются друг от друга. Так что ответчице не показалось.

Кроме того, к протоколу судебного заседания не был приобщен носитель информации с (аудио) видеозаписью судебного заседания. "В материалах дела имеется справка судьи Московского городского суда о возможности ознакомления с видеозаписью судебного заседания на сайте Московского городского суда, однако размещенная на сайте видеозапись судебного заседания недоступна как для сторон судебного разбирательства, так и суда вышестоящей судебной инстанции (во время объявленного судом перерыва судебного заседания с 10:15 до 12:30 специалисты отдела обеспечения судопроизводства по административным делам и отдела информатизации Второго кассационного суда общей юрисдикции не смогли получить доступ к указанной видеозаписи). Специалисты технической поддержки Московского городского суда ссылаются на сбой настроек сетевого доступа; согласно ответам сотрудников Московского городского суда, видеозапись указанного судебного заседания может быть получена только по письменному запросу судьи, что является явным нарушением требований закона", рассказали во Втором кассационном суде. То есть не только участники процесса, но и судьи вышестоящей инстанции не смогли изучить видеопротокол: для этого им нужно было направить отдельный запрос.

"Указанные процессуальные нарушения, допущенные при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, были расценены судом кассационной инстанции как грубые, в связи с чем судебной коллегией Второго кассационного суда общей юрисдикции в адрес председателя Московского городского суда вынесено частное определение, - сообщили во Втором кассационном суде общей юрисдикции. - Административное дело направлено на новое апелляционное рассмотрение в Московский городской суд в ином составе суда".