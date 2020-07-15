В США растет разрыв между богатыми и бедными

Китайское общество по изучению прав человека 14 июля опубликовало статью, обнажающую суровую реальность серьезного разрыва между богатыми и бедными в США, тщательно прикрываемого ширмами и декорациями общего процветания страны, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".

В статье говорится, что растущий разрыв между богатыми и бедными в США еще больше выделил и усугубил существующее социально-экономическое неравенство в обществе, приведя низшие слои населения к крайне сложной ситуации. Согласно отчету, цитируемому в статье, в США наблюдается чрезвычайно высокий уровень поляризации доходов. Богатство 0,1 процента домохозяйств высшего слоя общества равно богатству 90 процентам домохозяйств низших слоев населения. Численность среднего класса продолжает сокращаться, а уровень бедности остается высоким. В мае 2019 года коэффициент Джини (статистический показатель степени расслоения общества данной страны или региона по какому-либо изучаемому признаку. Используется для оценки экономического неравенства - ред.) в США достиг 0,482, превысив международную "линию безопасности" - 0,4.

В мае 2018 года специальный докладчик ООН по вопросам о крайней нищете и правах человека Филип Алстон опубликовал доклад, в котором говорится, что в США существует наибольший разрыв в доходах населения среди западных стран. Согласно отчету, 40 миллионов американцев живут в бедности, а 18,5 миллиона - в условиях крайней нищеты.

В статье указывается, что почти половина американских домохозяйств испытывают финансовые трудности. Доходов малоимущего населения недостаточно для удовлетворения основных потребностей, таких как питание, здравоохранение, жилье, уход за ребенком и коммунальные услуги. Населению с низкими доходами медицинское страхование предоставляется в недостаточной степени. Стресс, вызванный бедностью, привел к ухудшению состояния здоровья американцев. Те, кто потерял работу и медицинскую страховку или же имеют низкие доходы, не могут позволить себе медицинские расходы. Разрыв между богатыми и бедными привел к снижению средней ожидаемой продолжительности жизни и повышению уровня самоубийств в стране. Количество бездомных остается высоким, говорится в статье.

После вспышки новой коронавирусной инфекции COVID-19 из-за неэффективных действий американского правительства экономическое неравенство в американском обществе становится все более острым. Миллионы американцев не обеспечены медицинским страхованием. Лечение от COVID-19 для них оказалось недоступным из-за "заоблачной" цены.

В статье далее говорится, что так называемая демократическая система США, характеризующаяся игнорированием гражданских прав в экономике, обществе и культуре, привела к растущему разрыву между богатыми и бедными. У правительства США отсутствует политическая воля к тому, чтобы изменить структурные корни, которые ведут к разрыву между богатыми и бедными. Более того, оно приняло ряд мер, которые еще больше увеличили данный разрыв. Так, меры по стимулированию экономики, предпринятые правительством США в последние годы, принесли пользу лишь богатым, а не простым людям. Сохранение крайней нищеты является политическим выбором тех, кто находится у власти, отмечается в статье.

Неконтролируемая конкуренция и недружественные поглощения сократили количество рабочих мест среднего уровня. Подъем цен на жилье сделал его приобретение невозможным для малоимущего населения. Дорогие и низкоэффективные медицинские услуги ухудшили положение здоровья бедных американцев. Высокая плата за образование в вузах фактически отняла у населения с низкими доходами право на высшее образование. Все это привело к растущему разрыву между богатыми и бедными Америки.

В статье также подчеркивается, что влияние денег на политику США остается прежним - фактически, политика больших денег превратила правительство США в представителя богатых. Разрыв между богатыми и бедными продолжит увеличиваться, и это будет устойчивой и долгосрочной тенденцией. Такая ситуация продолжит оказывать крайне отрицательное влияние на обладание, использование и реализацию американским народом прав человека.