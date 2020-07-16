Постановление правительства Астраханской области от 16 июля 2020 года № 311-П "О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П"

В соответствии с протоколом заседания рабочей группы при Правительстве Астраханской области по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Астраханской области с приглашением отдельных членов штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Астраханской области от 15.07.2020 Правительство Астраханской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П "О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Астраханской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1.1. Подпункт 7.7 пункта 7 Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями в период действия режима повышенной готовности на территории Астраханской области, утвержденных постановлением (далее - Правила), признать утратившим силу.

1.2. В пункте 16 Правил:

- подпункт 16.1 дополнить подпунктом 16.1.5 следующего содержания:

" 16.1.5. Работы учреждений культуры по проведению досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, театрально-зрелищных, выставочных, просветительских, массовых и иных подобных мероприятий в закрытых помещениях с очным присутствием граждан с численностью участников не более 50 человек.";

- подпункт 16.2 дополнить абзацем следующего содержания:

" - оказания услуг общественного питания, предоставляемых в объектах общественного питания при наличии отдельного зала обслуживания посетителей и отдельного наружного (уличного) входа в указанный объект, при условии посадки не более четырех посетителей за одним столом, размещения столов с соблюдением дистанцирования на расстоянии 1,5 метра, обеспечивающих соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, за исключением услуг по предоставлению кальянов для курения.";

- подпункт 16.8 признать утратившим силу.

1.3. В пункте 17 Правил:

-подпункт 17.2 признать утратившим силу;

- в подпункте 17.8:

абзац третий изложить в новой редакции:

" - досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, театрально-зрелищных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, массовых и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе в парках, торгово-развлекательных центрах, в иных местах массового посещения граждан, за исключением:";

дополнить абзацами четвертым - седьмым следующего содержания:

"проведения культурных, театрально-зрелищных мероприятий на открытом воздухе с очным присутствием граждан с численностью участников не более 50 человек;

проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, без присутствия зрителей и в соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации от 08.07.2020 № 497 "О проведении спортивных мероприятий на территории Российской Федерации";

проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Астраханской области, муниципальных образований Астраханской области без присутствия зрителей с численностью участников не более 50 человек;

проведения в учреждениях культуры досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, театрально-зрелищных, выставочных, просветительских, массовых и иных подобных мероприятий в закрытых помещениях с очным присутствием граждан с численностью участников не более 50 человек.".

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением абзаца второго подпункта 1.3 пункта 1 настоящего постановления, вступающего в силу с 27.07.2020.

Вице-губернатор - председатель Правительства Астраханской области А.В.Шарыкин







