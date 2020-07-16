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16.07.2020,  
10:31
Текст:  Михаил Русин

Forbes: Россия разрабатывает оружие направленной энергии

В США заинтересовались новой российской разработкой. Речь идет о так называемой ЭМИ-пушке, генерирующей мощный электромагнитный импульс.
Фото: Донат Сорокин/ТАСС Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Фото: Shmelin / wikimedia.org
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Как пишет Forbes, похожий эффект достигается, например, при использовании ядерного оружия. В этом случае электромагнитный импульс является одним из поражающих факторов, хотя и не самым опасным.

Так называемая ЭМИ-пушка - это оружие направленной энергии, которое способно нейтрализовать вражеские беспилотники, считает автор статьи. По его мнению, новинку было бы правильнее назвать микроволновой пушкой.

Советник отдела российских программ исследовательского Центра военно-морского анализа Сэмюэл Бендетт оценил новую разработку как ответ на западное высокотехнологичное и высокоточное оружие. При этом возможность обезвреживать беспилотники делает возможным применение нового оружия войнах будущего. Также сообщается, что подобное оружие может использоваться на беспилотных российских истребителях шестого поколения.

Сэмюэл Бендетт отмечает, что такое вооружение соответствуют российским разработкам в сфере борьбы с дронами, учитывающим, кстати, и сирийский опыт. Также эксперт подчеркивает, что оружие направленной энергии может использоваться против западных высотных дронов, осуществляющих разведку у российских границ.

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