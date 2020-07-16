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16.07.2020,  
08:51
Текст:  Михаил Русин

США намерены наладить производство советского оружия

США намереваются наладить производство оружия, разработанного в СССР.
Фото: Shmelin / wikimedia.org Фото: Shmelin / wikimedia.org
Фото: Shmelin / wikimedia.org

Forbes сообщает о планах американских военных заключить пятилетний контракт, который будет действовать с 2022 по 2026 годы, на советского вооружения и необходимых для него боеприпасов.

Фото: U.S. Air Force / Staff Sgt. Levi Riendeau / wikimedia.org
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В публикации, в частности, упоминаются автоматы Калашникова и патроны к ним, гранаты для РПГ, 23-миллиметровые и 30-миллиметровые боеприпасы, 125-миллиметровые танковые снаряды, боеприпасы для гаубиц и минометов калибром от 60 до 152 миллиметров, ПТУР, наземные и авиационные ракеты.

США намерены снабжать таким оружием своих союзников, в первую очередь на Ближнем Востоке и в Африке. Forbes объясняет, что использование этого вооружения вместо американского имеет явные преимущества, поскольку поддерживаемые США группировки за долгие годы привыкли пользоваться именно им.

Современное американское вооружение может по определенным параметрам превосходить оружие времен холодной войны, но сложность его обслуживания и применения, а также необходимость переучивания солдат сводит эти преимущества на нет. Между тем, как отмечается в публикации, советские автоматы Калашникова и гранатометы давно доказали свою надежность, а союзники США прекрасно знают, как их применять.

Но просто закупить необходимое количество советского вооружения, по мнению экспертов, становится затруднительно из-за ограниченности источников поставок и запрета со стороны некоторых стран осуществлять его транзит. Кроме того, часть поставщиков такого оружия попадает под американские же санкции, сотрудничество с ними может оказаться нежелательным по политическим мотивам.

В материале также упоминается практика использования иностранного оружия спецподразделениями с целью скрыть свое участие в операции. Кстати, в 2017 году американским оружейникам уже предлагалось наладить производство советских пулеметов.

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