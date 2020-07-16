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16.07.2020,  
10:29
Текст:  Антон Валагин

Как БТР-82 спас жизни российских военных в Сирии

Фото: Минобороны РФ/РИА Новости Фото: Минобороны РФ/РИА Новости
Фото: Минобороны РФ/РИА Новости

Серьезных потерь при атаке заминированного автомобиля со смертником за рулем на российский БТР в Сирии удалось избежать благодаря хорошей защите бронетранспортера и антиосколочной защите.

- Прочный ромбовидный корпус БТР-82А в очередной раз спас жизни бойцов. Его борта не вертикальные, они расположены под углом и как бы рассекают взрывную волну, отчего та теряет силу, - рассказал ТАСС Александр Красовицкий, глава выпускающей БТР "Военно-промышленной компании" .

Фото: РИА Новости
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Защита современных модификаций бронетранспортера гораздо выше, чем у первых БТР-80. Внутренний объем БТР-82 обшит антиосколочной защитой из отечественных арамидных тканей. АОЗ намного прочнее кевлара, она задерживает осколки и сердечники бронебойных боеприпасов. К тому же защита покрывает внутренние стенки БТР многослойными матами - при подрыве шахид-мобиля это смягчило удар сидевших в БТР бойцов о броню.

- За последние месяцы это уже второй случай в Сирии, когда при бронетехника спасла жизни военных полицейских РФ при подрыве БТР, - напомнил Красовицкий.

14 июля в провинции Идлиб заминированный автомобиль взорвался на пути следования совместного российско-турецкого патруля. Трое военнослужащих РФ, находившихся в БТР-82, получили ранения, никто не погиб. 16 июня в результате схожего взрыва никто не пострадал. БТР военной полиции получил повреждения.

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