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16 июля 2020 г.

Постановление правительства Калининградской области от 15 июля 2020 года № 493 "О внесении изменений в постановление Правительства Калининградской области от 16 марта 2020 года № 134"

В соответствии со статьей 18 Уставного закона Калининградской области от 12 октября 2011 года № 42 "О Правительстве Калининградской области", на основании постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07 июля 2020 года № 18 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 года № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19" Правительство Калининградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калининградской области от 16 марта 2020 года № 134 "О введении на территории Калининградской области режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калининградской области и некоторых мерах по предотвращению распространения в Калининградской области новой коронавирусной инфекции" (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Калининградской области от 17 марта 2020 года № 139, от 27 марта 2020 года № 154, от 27 марта 2020 года № 155, от 30 марта 2020 года № 157, от 03 апреля 2020 года № 180, от 07 апреля 2020 года № 185, от 10 апреля 2020 года № 193, от 15 апреля 2020 года № 208, от 17 апреля 2020 года № 214, от 24 апреля 2020 года № 228, от 28 апреля 2020 года № 238, от 08 мая 2020 года № 255, от 11 мая 2020 года № 256, от 12 мая 2020 года № 267, от 22 мая 2020 года № 314, от 30 мая 2020 года № 332, от 03 июня 2020 года № 359, от 06 июня 2020 года № 365, от 08 июня 2020 года № 366, от 11 июня 2020 года № 390, от 16 июня 2020 года № 401, от 19 июня 2020 года № 413, от 23 июня 2020 года № 426, от 27 июня 2020 года № 434, от 04 июля 2020 года № 449 и от 10 июля 2020 года № 475) следующие изменения:

1) в пункте 6:

- в подпункте 2:

дополнить абзацем третьим следующего содержания:

" - в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации пройти обследование на новую коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции;";

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

" - в случае появления любого ухудшения состояния здоровья либо при положительном результате исследования на новую коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции выполнять до момента выздоровления и получения отрицательных результатов исследования на новую коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции требования по изоляции по месту жительства (пребывания) (нахождению в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции);";

- подпункт 8 дополнить абзацами третьим, четвертым следующего содержания:

" - обеспечить информирование работников, выезжающих из Российской Федерации, о необходимости лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции в течение трех календарных дней со дня прибытия работника на территорию Российской Федерации;

- проверять наличие медицинских документов, подтверждающих отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции, полученный не менее чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации, при привлечении к трудовой деятельности иностранных граждан;";

2) пункт 13 признать утратившим силу.

2. Постановление вступает в силу с 15 июля 2020 года и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Калининградской области А.А.Алиханов



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