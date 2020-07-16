Постановление правительства Ленинградской области от 15 июля 2020 года № 501 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 11 мая 2020 года № 277 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области"

В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", постановлением Правительства Ленинградской области от 13 марта 2020 года № 117 "О введении на территории Ленинградской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Ленинградской областной подсистемы РСЧС и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Ленинградской области", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 года № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", постановлениями, предписаниями и предложениями Главного государственного санитарного врача по Ленинградской области, в целях недопущения распространения в Ленинградской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 11 мая 2020 года № 277 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области" следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. В период с 16 июля по 14 августа 2020 года включительно:

1.1. Комитету по здравоохранению Ленинградской области:

обеспечить работу медицинских и аптечных организаций Ленинградской области в усиленном режиме и организовать работу 2 медицинских организаций Ленинградской области в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения Российской Федерации;

обеспечить реализацию базовой программы обязательного медицинского страхования Ленинградской области в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 432 "Об особенностях реализации базовой программы обязательного медицинского страхования в условиях возникновения угрозы распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией";

организовать выплату компенсации в размере не более 2000 рублей в месяц за проезд по территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга на общественном транспорте от места жительства к месту работы и обратно медицинским работникам государственных организаций здравоохранения Ленинградской области, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19), и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19);

обеспечить за счет средств областного бюджета Ленинградской области необходимыми лекарственными препаратами по назначению медицинских работников медицинских организаций государственной системы здравоохранения Ленинградской области в соответствии с перечнем, утвержденным Комитетом по здравоохранению Ленинградской области, пациентов с новой коронавирусной инфекцией, вызванной вирусом COVID-19, находящихся на лечении в условиях стационара; пациентов с острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), находящихся на амбулаторном лечении;

осуществить за счет средств областного бюджета Ленинградской области формирование резерва средств индивидуальной защиты для обеспечения нужд медицинских организаций государственной системы здравоохранения Ленинградской области.

1.1.1. Руководителям медицинских организаций Ленинградской области:

организовать работу амбулаторно-поликлинических подразделений с приоритетом оказания медицинской помощи на дому;

организовать оказание медицинской помощи в плановой форме с соблюдением требований по обеспечению эпидемиологической безопасности в медицинских организациях согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.2. Органам исполнительной власти Ленинградской области, имеющим подведомственные образовательные организации:

1.2.1. Организовать реализацию образовательных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан и граждан, направляемых на обучение в рамках национальных проектов "Демография" и "Производительность труда и поддержка занятости", преимущественно с использованием дистанционных образовательных технологий, а при невозможности - по очной форме обучения с соблюдением следующих требований:

группы не более 15 человек;

расстановка посадочных мест в помещениях образовательных организаций должна обеспечивать соблюдение дистанции не менее 2 метров между обучающимися;

проведение дезинфекционных мероприятий в целях профилактики заболеваний, вызываемых новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), и термометрии;

наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические маски, повязки, респираторы).

1.2.2. Принять меры по сохранению за работниками образовательных организаций заработной платы в размере не ниже ранее выплачиваемой.

1.2.3. Организовать реализацию дополнительных общеобразовательных программ в образовательных организациях Ленинградской области (по зонам, в зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, в соответствии с требованиями раздела "Дополнительное образование" согласно приложению 2 к настоящему постановлению) в соответствии со сроками, установленными календарными учебными графиками, посредством:

использования дистанционных образовательных технологий, позволяющих обеспечить взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на дому);

проведения индивидуальных или групповых занятий при условии обеспечения обязательных дезинфекционных мероприятий в целях профилактики заболеваний, вызываемых новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), и термометрии.

При реализации дополнительных общеобразовательных программ в сфере физической культуры и спорта использование раздевалок и душевых внутри образовательных организаций не допускается.

1.2.4. Организовать доступ обучающихся на открытые спортивные стадионы и площадки общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования с проведением обязательных дезинфекционных мероприятий в целях профилактики заболеваний, вызываемых новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в соответствии с требованиями раздела "Спорт на открытом воздухе" согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.2.5. Организовать очные консультации для выпускников 11 классов общеобразовательных организаций Ленинградской области в части подготовки к единому государственному экзамену (ЕГЭ) с соблюдением следующих обязательных требований:

группы не более 15 человек;

расстановка посадочных мест в помещениях общеобразовательных организаций должна обеспечивать соблюдение дистанции не менее 2 метров между участниками консультаций;

проведение дезинфекционных мероприятий в целях профилактики заболеваний, вызываемых новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), и термометрии;

наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические маски, респираторы).

1.3. Рекомендовать органам местного самоуправления Ленинградской области, а также образовательным организациям всех форм собственности Ленинградской области:

1.3.1. Организовать работу в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, групп для детей работников организаций, осуществляющих свою деятельность в период повышенной готовности на территории Ленинградской области, с проведением обязательных дезинфекционных мероприятий в целях профилактики заболеваний, вызываемых новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), и утренней термометрии в соответствии с требованиями приложения 2 к настоящему постановлению.

1.3.2. Принять меры по сохранению за работниками образовательных организаций заработной платы в размере не ниже ранее выплачиваемой.

1.3.3. Организовать реализацию дополнительных общеобразовательных программ в образовательных организациях Ленинградской области (по зонам, в зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, в соответствии с требованиями раздела ""Дополнительное образование" согласно приложению 2 к настоящему постановлению) в соответствии со сроками, установленными календарными учебными графиками, посредством:

использования дистанционных образовательных технологий, позволяющих обеспечить взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на дому);

проведения индивидуальных или групповых занятий при условии обеспечения обязательных дезинфекционных мероприятий в целях профилактики заболеваний, вызываемых новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), и термометрии.

При реализации дополнительных общеобразовательных программ в сфере физической культуры и спорта использование раздевалок и душевых внутри образовательных организаций не допускается.

1.3.4. Организовать доступ обучающихся на открытые спортивные стадионы и площадки общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования с проведением обязательных дезинфекционных мероприятий в целях профилактики заболеваний, вызываемых новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в соответствии с требованиями раздела ""Спорт на открытом воздухе" согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.3.5. Организовать очные консультации для выпускников 11 классов общеобразовательных организаций Ленинградской области в части подготовки к единому государственному экзамену (ЕГЭ) с соблюдением следующих обязательных требований:

группы не более 15 человек;

расстановка посадочных мест в помещениях общеобразовательных организаций должна обеспечивать соблюдение дистанции не менее 2 метров между участниками консультаций;

проведение дезинфекционных мероприятий в целях профилактики заболеваний, вызываемых новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), и термометрии;

наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические маски, респираторы).

1.3.6. Организовать проведение государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в образовательных организациях Ленинградской области - пунктах проведения экзаменов в сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом соблюдения следующих обязательных требований (в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека):

проведение генеральной уборки с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму мест проведения экзаменов до их начала и после завершения;

проведение обязательной термометрии с использованием бесконтактных термометров при входе в здание образовательной организации с целью выявления и недопущения обучающихся и персонала с признаками респираторных заболеваний;

установка дозаторов с антисептическим средством для обработки рук при входе в здание образовательной организации;

составление графика прихода на экзамен обучающихся и персонала в целях обеспечения социальной дистанции не менее 1,5 метра между обучающимися при проведении утренней термометрии;

исключение массового нахождения обучающихся в зоне рекреации;

обеспечение социальной дистанции не менее 1,5 метра между обучающимися в местах проведения экзаменов, зигзагообразной рассадки обучающихся за партами (по одному человеку);

оснащение помещений для проведения экзаменов оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в присутствии детей;

обеспечение персонала, присутствующего на экзамене, средствами индивидуальной защиты (гигиенические маски (респираторы), перчатки);

организация питьевого режима с использованием воды в емкостях промышленного производства, в том числе через установки с дозированным розливом воды (кулеры, помпы и т.п.), обеспечение достаточного количества одноразовой посуды, проведение обработки кулеров и дозаторов.

1.4. Руководителям подведомственных государственных образовательных организаций Ленинградской области:

1.4.1. Определить ответственных лиц, обеспечивающих безопасное функционирование объектов инфраструктуры образовательных организаций, в том числе информационно-технологической.

1.4.2. Обеспечить получение обучающимися льготных категорий профессиональных образовательных организаций Ленинградской области и образовательных организаций высшего образования Ленинградской области наборов пищевых продуктов (сухих пайков, продовольственных пайков) или соразмерной денежной компенсации на основании решения руководителя образовательной организации.

1.4.3. Осуществлять организацию очных консультаций и обучения обучающихся в соответствии с рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации.

1.4.4. Обеспечить доступ обучающихся на открытые спортивные стадионы и площадки с проведением обязательных дезинфекционных мероприятий в целях профилактики заболеваний, вызываемых новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в соответствии с требованиями раздела ""Спорт на открытом воздухе" согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.4.5. Организовать прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020/2021 учебный год в электронной форме посредством электронных информационных систем образовательных организаций, дистанционных технологий, а также с использованием информационных систем "Поступление в вуз онлайн", "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".

1.4.6. Организовать прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования на 2020/2021 учебный год в соответствии с Особенностями приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования на 2020/21 учебный год, утвержденными Министерством просвещения Российской Федерации.

1.4.7. Организовать прием на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020/2021 учебный год в соответствии с Особенностями приема на обучение по образовательным программам высшего образования -программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год, утвержденными Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

1.4.8. Обеспечить возможность прохождения обучающимися профессиональных проб (тестирований) с соблюдением следующих обязательных требований:

группа не более 10 человек;

расстановка посадочных мест в помещениях должна обеспечивать соблюдение дистанции не менее 1,5 метра между участниками профессиональных проб (тестирований);

проведение дезинфекционных мероприятий в целях профилактики заболеваний, вызываемых новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), и термометрии;

наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические маски, респираторы).

1.5. Управлению Ленинградской области по транспорту:

1.5.1. Во взаимодействии с главами администраций муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области организовать работу общественного транспорта по графику, соответствующему фактическому пассажиропотоку, и работу легкового такси с учетом требования о применении работниками, осуществляющими прямой контакт с пассажирами, средств индивидуальной защиты (гигиеническая маска, перчатки одноразовые).

1.5.2. Обеспечить техническую возможность продления срока действия единых социальных проездных билетов жителям Ленинградской области, которым Социальным кодексом Ленинградской области предоставлено право льготного проезда на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на количество дней (поездок), которое не было использовано ими в период действия ограничительных мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области в апреле -мае 2020 года.

Продление срока действия единых социальных проездных билетов осуществляется единовременно при их активации с 15 июня 2020 года по 31 декабря 2020 года.

1.6. Комитету по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области обеспечить организацию бесперебойной работы предприятий и организаций по предоставлению услуг в сфере энергетики.

1.7. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области обеспечить бесперебойную работу предприятий и организаций по предоставлению услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

1.8. Управлению Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами обеспечить работу предприятий и организаций по вывозу твердых бытовых и коммунальных отходов.

1.9. Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, комитету по труду и занятости населения Ленинградской области совместно с органами исполнительной власти Ленинградской области обеспечить исполнение Методических рекомендаций по режиму труда органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с участием государства, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 года № ММ-П9-1861.

1.10. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области осуществлять контроль исполнения запрета на проведение массовых мероприятий на территории Ленинградской области.

1.11. Учреждениям культуры Ленинградской области обеспечить соблюдение требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению, а также всех норм эпидемиологической безопасности (санитарная обработка помещений не менее трех раз в день, контактных поверхностей ручек дверей - не реже одного раза в час, установка санитайзеров).

Музеям, расположенным на территории Ленинградской области, организовывать экскурсионные мероприятия на открытом воздухе.

Доступ посетителей, в том числе индивидуальных посетителей, в парковые зоны музеев (музейных комплексов) разрешается при соблюдении требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению.

Допуск индивидуальных посетителей и организованных групп разрешается при соблюдении требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению, а также с запретом на предоставление посетителям во временное пользование системы "Аудиогид" и других контактных средств для самостоятельного знакомства с экспозицией (за исключением выездных виртуальных экскурсий с использованием 3 D-очков при их индивидуальной дезинфекции и наличии отрицательного результата теста на коронавирус у сотрудников музеев, допущенных к организации таких экскурсий) при условии соблюдения всех норм эпидемиологической безопасности (санитарная обработка помещений не менее трех раз в день, контактных поверхностей ручек дверей - не реже одного раза в час, установка санитайзеров).

Деятельность театров и концертных организаций Ленинградской области допускается при соблюдении требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению, а также при соблюдении социальной дистанции и всех норм эпидемиологической безопасности (санитарная обработка помещений не менее трех раз в день, контактных поверхностей ручек дверей - не реже одного раза в час, установка санитайзеров).

Деятельность учреждений культурно-досугового типа Ленинградской области в части методической работы, репетиционного процесса, кружковой работы допускается при соблюдении требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению, а также социальной дистанции и всех норм эпидемиологической безопасности (санитарная обработка помещений не менее трех раз в день, контактных поверхностей ручек дверей - не реже одного раза в час, установка санитайзеров).

Государственным и муниципальным библиотекам обеспечить библиотечное обслуживание населения Ленинградской области с ограничением максимального количества посетителей не более одного человека на 10 квадратных метров при соблюдении всех норм эпидемиологической безопасности (санитарная обработка помещений не менее трех раз в день, контактных поверхностей ручек дверей - не реже одного раза в час, установка санитайзеров), а также при соблюдении требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению.

1.12. Запретить деятельность организаций отдыха детей и их оздоровления всех форм собственности, расположенных на территории Ленинградской области, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.26 настоящего постановления, до принятия решения об открытии организаций отдыха детей и их оздоровления межведомственным штабом по недопущению распространения на территории Ленинградской области очагов новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19.

1.13. Управлению делами Правительства Ленинградской области в целях изоляции на основании постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 марта 2020 года № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019" обеспечить транспортирование лиц, вернувшихся в Российскую Федерацию.

1.14. Осуществление деятельности курортами, санаториями, профилакториями, базами отдыха, объектами массового отдыха, гостиницами, а также организациями, осуществляющими деятельность горнолыжных трасс, расположенными на территории Ленинградской области, в том числе на территории лесов, допускается при соблюдении требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению.

1.15. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, Комитету по дорожному хозяйству Ленинградской области, комитету государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области обеспечить дезинфекцию дворовых территорий, общественных пространств и улиц населенных пунктов на территориях муниципальных образований Ленинградской области, отнесенных приложением 2 к настоящему постановлению к зоне 1, не менее одного раза в неделю.

1.16. Управлению ветеринарии Ленинградской области обеспечить дезинфекцию входов аптек, предприятий торговли, осуществляющих реализацию продовольственной продукции населению, павильонов остановок общественного автотранспорта, детских площадок с периодичностью, устанавливаемой оперативными штабами муниципальных образований Ленинградской области.

1.17. Работодателям, главам администраций муниципальных районов Ленинградской области ввести карантин на всех предприятиях, организациях Ленинградской области в местах проживания временной рабочей силы.

1.18. Комитету по труду и занятости населения Ленинградской области:

обеспечить возможность дистанционного обращения за услугами в области содействия занятости;

обеспечить личный прием граждан в государственном казенном учреждении Ленинградской области "Центр занятости населения" в соответствии с приложением 2 к настоящему постановлению;

организовать временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время с соблюдением следующих обязательных требований:

проведение работодателями дезинфекционных мероприятий в целях профилактики заболеваний, вызываемых новой коронавирусной инфекцией (COVID-19);

использование работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания.

1.19. Особенности осуществления хозяйствующими субъектами отдельных видов деятельности предусмотрены приложением 2 к настоящему постановлению.

Все хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории Ленинградской области, в том числе хозяйствующие субъекты, осуществлявшие деятельность до вступления в силу настоящего постановления, обязаны:

руководствоваться пунктом 1.3 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13 марта 2020 года № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019";

руководствоваться перечнем превентивных мер для организаций торговли, общественного питания и бытового обслуживания Ленинградской области в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, согласованным руководителем Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области - Главным государственным санитарным врачом по Ленинградской области письмом от 3 апреля 2020 года № 47-00-02/31-2025-2020;

разместить в общедоступном месте перечень принятых ими мер, направленных на снижение рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в наглядной и доступной форме, в том числе способами, принятыми в отдельных сферах обслуживания потребителей, с обязательным указанием номера контактного телефона комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области (8(800)302-08-13);

осуществлять обслуживание посетителей при использовании обслуживающим персоналом средств индивидуальной защиты (гигиеническая маска, повязка, респиратор), применение перчаток носит рекомендательный характер;

предприятиям торговли обеспечить выполнение Методических рекомендаций МР 3.1/2.3.5.0191-20, утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 1 июня 2020 года, а также обеспечить посетителям возможность приобретения гигиенических масок.

Хозяйствующие субъекты обязаны осуществлять контроль за обязательным использованием посетителями, покупателями, клиентами, находящимися на территории, в том числе в помещениях, используемых указанными хозяйствующими субъектами для осуществления деятельности, средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиеническая маска, повязка, респиратор) в случаях, если использование таких средств индивидуальной защиты органов дыхания является обязательным в соответствии с настоящим постановлением. За несоблюдение указанных требований установлена административная ответственность вплоть до приостановки деятельности.

1.19.1. Деятельность фитнес-центров (фитнес-клубов), плавательных бассейнов, организацию занятий спортом в помещениях осуществлять с учетом требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению, при условии:

предварительной записи посетителей;

использования работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук;

соблюдения между работниками и посетителями дистанции не менее 1,5 метра, в том числе путем нанесения специальной разметки;

соблюдения между посетителями в зале для занятий спортом дистанции не менее 1,5 метра методом расстановки спортивного оборудования, нанесения разметки в студиях групповых занятий, а также закрытия части кабинок для переодевания;

обеспечения нахождения в помещениях фитнес-центров не более одного человека на 4 квадратных метра площади зала для занятия спортом;

соблюдения иных санитарных мер (использование оборудования по обеззараживанию воздуха в помещениях, антисептическая обработка рук при входе, дезинфекция помещений и контактных поверхностей, регулярное проветривание).

1.20. Временно приостановить с 16 июля по 14 августа 2020 года включительно работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением:

организаций общественного питания и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания в помещениях предприятий (организаций) исключительно в отношении работников соответствующих предприятий (организаций) или осуществляющих производство, обслуживание на вынос или с доставкой заказов;

организаций общественного питания и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания с учетом требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению. При этом рекомендовать органам местного самоуправления осуществлять согласование размещения организациями общественного питания и индивидуальными предпринимателями летних террас в течение пяти дней;

организаций общественного питания и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания при гостиницах и иных средствах размещения в отношении проживающих в них граждан, с учетом требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению.

1.21. Работу парикмахерских, салонов красоты, косметических салонов и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, осуществлять с учетом требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению, и при условии:

обязательной дезинфекции контактных поверхностей (мебели, оргтехники и других) каждые два часа;

наличия запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников;

использования входной термометрии сотрудников и посетителей. При выявлении повышенной температуры и (или) симптомов ОРВИ не допускать обслуживания посетителей, обеспечить незамедлительное отстранение сотрудников от работы;

обеспечения и использования сотрудниками и посетителями средств индивидуальной защиты (гигиенические маски, бахилы), применение перчаток носит рекомендательный характер;

ведения списков посетителей, содержащих фамилию, имя, отчество (при наличии), номера мобильных телефонов, дату посещения;

использования одновременно при обслуживании не более 50 процентов посадочных мест;

обеспечения использования естественной вентиляции помещений.

1.22. Управлению ветеринарии Ленинградской области организовать выплату компенсации в размере не более 2000 рублей в месяц за проезд по территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга на общественном транспорте от места жительства к месту работы и обратно сотрудникам Управления ветеринарии Ленинградской области и его подведомственных учреждений, обеспечивающим дезинфекционные мероприятия в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

1.23. Комитету по социальной защите населения Ленинградской области:

1.23.1. Обеспечить согласование введения в подведомственных государственных учреждениях социального обслуживания Ленинградской области (далее - учреждения социального обслуживания) ограничительных мероприятий, предусматривающих особый режим работы учреждений, с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки на территориях соответствующих муниципальных образований Ленинградской области.

1.23.2. При выявлении случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) у сотрудников учреждений социального обслуживания и (или) получателей социальных услуг организовать работу учреждений с введением ограничительных мероприятий, предусматривающих особый режим работы.

1.23.3. Организовать режим работы Ленинградского областного государственного казенного учреждения "Центр социальной защиты населения" по приему документов от граждан по предварительной записи.

1.23.4. Организовать взаимодействие государственных учреждений социального обслуживания Ленинградской области с органами местного самоуправления Ленинградской области с целью оказания бесплатной социально-бытовой помощи на дому гражданам пожилого возраста, достигшим возраста 65 лет и старше, страдающим хроническими заболеваниями, входящими в перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению, не признанным нуждающимися в социальном обслуживании.

1.23.5. Организовать за счет средств областного бюджета Ленинградской области обеспечение средствами индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические маски) граждан, проживающих на территории Ленинградской области, из числа:

получателей федеральной социальной доплаты к пенсии в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи";

членов многодетных семей и многодетных приемных семей, проживающих на территории Ленинградской области, имеющих среднедушевой денежный доход, не превышающий 70 процентов величины среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области;

членов семей, проживающих на территории Ленинградской области, имеющих среднедушевой денежный доход, не превышающий 40 процентов величины среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области;

членов семей, имеющих детей-инвалидов, проживающих на территории Ленинградской области.

1.23.6. Обеспечить информирование жителей Ленинградской области и организаций, осуществляющих реализацию (активацию (продажу) единых социальных проездных билетов (операторов продаж), о порядке продления срока действия единых социальных проездных билетов, которые не были использованы жителями Ленинградской области в период действия ограничительных мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области в апреле - мае 2020 года.

1.24. Рекомендовать негосударственным поставщикам социальных услуг, включенным в Реестр поставщиков социальных услуг в Ленинградской области, при выявлении случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) у сотрудников и (или) получателей социальных услуг вводить ограничительные мероприятия, предусматривающие особый режим работы.

1.25. Комитету общего и профессионального образования Ленинградской области совместно с Комитетом по здравоохранению Ленинградской области, комитетом по социальной защите населения Ленинградской области и администрациями муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области при необходимости организовать передачу безвозмездно во временное пользование автотранспортных средств (автобусов) организациям, подведомственным Комитету по здравоохранению Ленинградской области и комитету по социальной защите населения Ленинградской области, на период введения на территории Ленинградской области режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

1.26. Разрешить с 2 июля 2020 года деятельность следующих типов организаций отдыха детей и их оздоровления всех форм собственности, расположенных на территории Ленинградской области:

стационарных организаций отдыха детей сезонного действия или круглогодичного действия;

лагерей палаточного типа, находящихся на территории стационарных организаций отдыха детей сезонного действия или круглогодичного действия;

лагерей, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время, с круглосуточным пребыванием;

лагерей труда и отдыха.

Разрешить с 16 июля 2020 года деятельность лагерей, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время, с дневным пребыванием, расположенных на территориях муниципальных образований Ленинградской области, отнесенных приложением 2 к настоящему постановлению к зонам 2 и 3.

Деятельность указанных типов организаций отдыха детей и их оздоровления всех форм собственности, расположенных на территории Ленинградской области, разрешить при наличии решения межведомственного штаба по недопущению распространения на территории Ленинградской области очагов новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, по каждому типу организаций отдыха детей и их оздоровления, неукоснительном соблюдении Методических рекомендаций МР 3.1/2.4.0185-20 "Рекомендации по организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-2019" (далее - МР 3.1/2.4.0185-20), наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии деятельности, чек-листа по организации работы летних учреждений для исключения невыполнения МР 3.1/2.4.0185-20, уведомления о готовности функционирования организации в соответствии с МР 3.1/2.4.0185-20.

1.27. Запрещается проведение массовых гуляний, зрелищных и иных массовых мероприятий, за исключением мероприятий, предусмотренных разделом "Массовые мероприятия, в том числе мероприятия, организованные органами местного самоуправления Ленинградской области в целях участия населения в осуществлении местного самоуправления, предусмотренные Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" приложения 2 к настоящему постановлению. Запрещается проведение физкультурных и спортивных мероприятий, за исключением спортивных соревнований для видов спорта с размером одной команды не более 18 человек, с количеством участников до 150 человек, при условии не более 10 процентов заполняемости трибун на открытом воздухе, с соблюдением требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению.

Граждане обязаны соблюдать режим самоизоляции в соответствии с постановлениями Главного государственного санитарного врача по Ленинградской области. В случае выявления заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) орган местного самоуправления муниципального района Ленинградской области обеспечивает решение бытовых вопросов граждан, соблюдающих режим самоизоляции, установленный Главным государственным санитарным врачом по Ленинградской области, посредством организации работы волонтеров и социальных работников.

Рекомендовать соблюдать режим самоизоляции граждан, страдающих хроническими заболеваниями, входящими в перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

Рекомендовать медицинским организациям Ленинградской области выдавать больничный лист категориям граждан, указанным в абзаце третьем настоящего пункта.

Занятия физической культурой и спортом на открытом воздухе, в том числе на открытых спортивных сооружениях, а также в помещениях осуществляются с соблюдением требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению.

Занятия физической культурой и спортом в бассейнах осуществляются с соблюдением требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению.

Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиеническая маска, респиратор) при посещении рынков, ярмарок, магазинов, аптек, а также иных помещений, в которых осуществляют деятельность юридические лица и индивидуальные предприниматели, при проезде во всех видах транспорта общего пользования, в том числе такси, на территории Ленинградской области является обязательным, за исключением случаев, предусмотренных абзацем восьмым настоящего пункта и приложением 2 к настоящему постановлению. Применение перчаток носит рекомендательный характер.

Обязанность применения средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиеническая маска, респиратор) не распространяется на нахождение граждан в помещениях органа записи актов гражданского состояния во время проведения торжественной регистрации брака, на нахождение посетителей в помещениях фитнес-центров (фитнес -клубов) и плавательных бассейнов, в помещениях организаций, оказывающих банные услуги, организаций общественного питания, парикмахерских и салонов красоты (исключительно при оказании услуг, получение которых посетителями с использованием средств индивидуальной защиты невозможно).

1.28. Физкультурно-спортивным организациям, осуществляющим спортивную подготовку в Ленинградской области, организовать реализацию программ спортивной подготовки на территории Ленинградской области в соответствии с требованиями разделов ""Спорт на открытом воздухе" и "Спорт в помещениях" согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.29. Образовательным организациям, реализующим программы профессионального обучения по подготовке водителей транспортных средств, практическое обучение организовывать при строгом соблюдении профилактических санитарно-эпидемиологических мероприятий.

1.30. Государственным бюджетным и автономным учреждениям Ленинградской области, осуществляющим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, и государственным автономным и бюджетным учреждениям Ленинградской области, осуществляющим реализацию образовательных программ профессионального обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в период приостановления (частичного приостановления) их деятельности при принятии мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ленинградской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, осуществлять в 2020 году расходы по оплате труда работников этих учреждений в целях обеспечения уровня оплаты труда, установленного трудовым законодательством Российской Федерации, налогов и сборов, страховых взносов, установленных законодательством Российской Федерации, и расходы, связанные с оплатой коммунальных услуг и содержанием имущества, в том числе за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности такого учреждения, утвержденным в установленном законодательством порядке, независимо от объема оказанных ими государственных услуг (выполненных работ).

1.31. Муниципальным районам (городскому округу) Ленинградской области реализовывать мероприятия по организации отдыха детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, в каникулярное время независимо от установленных значений результатов использования субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время с учетом принятия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ленинградской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).";

2) приложения 2 и 3 изложить согласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению;

3) приложение 4 признать утратившим силу.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителей Председателя Правительства Ленинградской области и вице-губернаторов Ленинградской области, курирующих соответствующую сферу деятельности.

3. В соответствии с частью 2 статьи 39 Устава Ленинградской области в настоящее постановление могут вноситься изменения, вступающие в силу в день их внесения.

4. Настоящее постановление вступает в силу 16 июля 2020 года.

Действие пункта 1.13 постановления Правительства Ленинградской области от 11 мая 2020 года № 277 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области" в редакции пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 15 апреля 2020 года.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко





Приложение 1 к постановлению Правительства Ленинградской области от 15 июля 2020 года № 501

Приложение 2 к постановлению Правительства Ленинградской области от 11 мая 2020 года № 277

Перечень сфер деятельности, муниципальных образований, входящих в состав зон, в зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, организации

Смотрите приложение к настоящему постановлению





Приложение 2 к постановлению Правительства Ленинградской области от 15 июля 2020 года № 501

Приложение 3 к постановлению Правительства Ленинградской области от 11 мая 2020 года № 277

Перечень видов плановой помощи в медицинских организациях, находящихся на территории муниципальных образований, входящих в состав зон, в зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, организации

Смотрите приложение к настоящему постановлению







