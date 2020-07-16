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16 июля 2020 г.

Постановление правительства Ленинградской области от 16 июля 2020 года № 503 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 11 мая 2020 года № 277 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области"

Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 11 мая 2020 года № 277 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области" следующие изменения:

абзац седьмой пункта 1.21 признать утратившим силу;

строку 11 приложения 2 (Перечень сфер деятельности, муниципальных образований, входящих в состав зон, в зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, организации) изложить в следующей редакции:

"11 | Детские развлекательные центры, детские игровые комнаты | Деятельность запрещена | Деятельность запрещена | Деятельность разрешена

2. Настоящее постановление вступает в силу с 16 июля 2020 года.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко



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