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16.07.2020,  
15:27
Текст:  Михаил Русин

"МиГ" и "Сухой" совместно разработают истребитель шестого поколения

Над созданием российского боевого авиационного комплекса шестого поколения будут совместно трудиться специалисты компаний "МиГ" и "Сухой".
Беспилотный летательный аппарат "Охотник". Фото: РИА Новости Беспилотный летательный аппарат "Охотник". Фото: РИА Новости
Беспилотный летательный аппарат "Охотник". Фото: РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Military Watch: Россия сделала ставку на тяжелые истребители

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора компаний Илью Тарасенко. Он подчеркнул, что это будет разработка дивизиона военной авиации ОАК.

По словам собеседника агентства, конкурентами российских разработчиков являются авиапроизводители из США и Европы.

"Для поддержания уверенного лидерства в отрасли нам необходимо консолидировать лучшие компетенции, существующие сегодня в компаниях "МиГ" и "Сухой", и создать новые самолеты шестого поколения. Объединение потенциалов в рамках общих задач и общих целей - это колоссальная возможность сделать серьезный рывок", - считает Илья Тарасенко.

Зарубежные компании такими возможностями не обладают, отметил он.

По мнению ряда экспертов, машины шестого поколения будут отличаться от своих предшественников гиперзвуковой скоростью, сверхманевренностью и многофункциональностью. При их производстве, как ожидается, будут широко использоваться композитные материалы и стелс-технологии.

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