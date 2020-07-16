Указ губернатора Нижегородской области от 15 июля 2020 года № 122 "О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27"

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:
1.1. Пункт 3.1 дополнить новым подпунктом "а" следующего содержания:
"а) на проведение культурных и спортивных мероприятий регионального, общероссийского и международного значения по решению Координационного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Нижегородской области;".
1.2. Пункт 4.1 дополнить словами ", за исключением случаев, установленных пунктом 4.11 настоящего Указа".
1.3. Дополнить пунктом 4.11 следующего содержания:
"4.11. Гражданам Российской Федерации, пребывающими на территорию Российской Федерации регулярными воздушными рейсами:
а) в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации пройти обследование на новую коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР);
б) в случае появления любого ухудшения состояния здоровья незамедлительно обращаться за медицинской помощью по месту жительства (пребывания) без посещения медицинских организаций и сообщать данные о своем прибытии на территорию Российской Федерации;
в) в случае, предусмотренном подпунктом "б" настоящего пункта, либо при положительном результате исследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР выполнять до момента выздоровления и получения отрицательных результатов исследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР требования по изоляции по месту жительства (пребывания) (нахождению в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции).
Иностранным гражданам:
а) при пересечении Государственной границы Российской Федерации информировать должностных лиц, осуществляющих санитарно-карантинный контроль, об отсутствии заболевания COVID-19 с представлением медицинского документа (на русском или английском языках), подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации, медицинских документов, подтверждающих выявление антител иммуноглобулина G (IgG) (при наличии);
б) в случае отсутствия медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, пройти обследование на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР в течение трех календарных дней на территории Российской Федерации.".
1.4. Абзац третий пункта 4.3 дополнить словами ", территориях, прилегающих к культовым зданиям и сооружениям, иным местам и объектам, специально предназначенным для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания (паломничества)".
1.5. В пункте 5.1:
а) дополнить новым подпунктом "т" следующего содержания:
"т) обеспечение информирования работников, выезжающих из Российской Федерации, о необходимости лабораторных исследований на COVID-19 методом ПЦР в течение трех календарных дней со дня прибытия работника на территорию Российской Федерации;";
б) дополнить подпунктом "у" следующего содержания:
"у) проведение проверки наличия медицинских документов, подтверждающих отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, полученный не менее чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации, при привлечении к трудовой деятельности иностранных граждан;";
в) подпункт "т" считать подпунктом "ф".
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Г.С.Никитин
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