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16 июля 2020 г.

Указ губернатора Нижегородской области от 15 июля 2020 года № 122 "О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27"

Дата подписания 15 июля 2020 г.
Опубликован 16 июля 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 № 27 "О введении режима повышенной готовности"

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. Пункт 3.1 дополнить новым подпунктом "а" следующего содержания:

"а) на проведение культурных и спортивных мероприятий регионального, общероссийского и международного значения по решению Координационного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Нижегородской области;".

1.2. Пункт 4.1 дополнить словами ", за исключением случаев, установленных пунктом 4.11 настоящего Указа".

1.3. Дополнить пунктом 4.11 следующего содержания:

"4.11. Гражданам Российской Федерации, пребывающими на территорию Российской Федерации регулярными воздушными рейсами:

а) в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации пройти обследование на новую коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР);

б) в случае появления любого ухудшения состояния здоровья незамедлительно обращаться за медицинской помощью по месту жительства (пребывания) без посещения медицинских организаций и сообщать данные о своем прибытии на территорию Российской Федерации;

в) в случае, предусмотренном подпунктом "б" настоящего пункта, либо при положительном результате исследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР выполнять до момента выздоровления и получения отрицательных результатов исследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР требования по изоляции по месту жительства (пребывания) (нахождению в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции).

Иностранным гражданам:

а) при пересечении Государственной границы Российской Федерации информировать должностных лиц, осуществляющих санитарно-карантинный контроль, об отсутствии заболевания COVID-19 с представлением медицинского документа (на русском или английском языках), подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации, медицинских документов, подтверждающих выявление антител иммуноглобулина G (IgG) (при наличии);

б) в случае отсутствия медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, пройти обследование на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР в течение трех календарных дней на территории Российской Федерации.".

1.4. Абзац третий пункта 4.3 дополнить словами ", территориях, прилегающих к культовым зданиям и сооружениям, иным местам и объектам, специально предназначенным для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания (паломничества)".

1.5. В пункте 5.1:

а) дополнить новым подпунктом "т" следующего содержания:

"т) обеспечение информирования работников, выезжающих из Российской Федерации, о необходимости лабораторных исследований на COVID-19 методом ПЦР в течение трех календарных дней со дня прибытия работника на территорию Российской Федерации;";

б) дополнить подпунктом "у" следующего содержания:

"у) проведение проверки наличия медицинских документов, подтверждающих отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, полученный не менее чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации, при привлечении к трудовой деятельности иностранных граждан;";

в) подпункт "т" считать подпунктом "ф".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Г.С.Никитин



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