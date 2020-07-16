Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
16.07.2020,  
11:22
Текст:  Светлана Цыганкова

Новая эпоха: ракетный комплекс С-500 высоко оценили в Египте

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Египте высоко оценили российский зенитный ракетный комплекс С-500. Эксперты уверены, что его способности - обнаружить угрозу, принять решение о способе реагирования, запустить ракеты и уничтожить цель всего за четыре секунды - превращают ЗРК в глобальную угрозу, за которой мир вынужден молча наблюдать.

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
Названы цели и возможности системы ПВО С-500 "Прометей"

Как пишет "ИноСМИ" со ссылкой на египетскую онлайн-газету Sasapost, до недавнего времени в мире лидировали три зенитные ракетные системы. Лучшими считались российские С-400, за ними шли Patriot и THAAD. Так было, пока Россия не создала зенитный ракетный комплекс С-500, который по характеристикам превзошел все существующие системы ПВО в мире.

В издании отмечают преимущества С-500. Система способна поражать не только ракеты средней дальности, но и цели в ближнем космосе, перехватить любое оружие, запущенное с большой высоты с беспилотника. Может сбить самолет или ракету, даже если их скорость превышает скорость звука. С-500 сможет обнаружить и уничтожить сразу 10 баллистических ракет, летящих со скоростью от 18 до 25 тысяч километров в час. Высота поражения цели - до 200 километров.

Поэтому, делает вывод издание, российская ракетная система в состоянии сбить гордость США - истребитель-невидимку F-35. Все указанные технические характеристики позволяют считать, что создание российского зенитного ракетного комплекса С-500 знаменует начало новой эпохи.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
разработки
Фото: Vitalykuzmin.net
Индийских военных заинтересовал российский "Спрут" 11:41
Мобильный комплекс для борьбы с беспилотниками создали в России 14.07.2020
Новейший аэромобильный броневик "Стрела" покажут на форуме "Армия-2020" 13.07.2020
ПВО
Фото: YouTube
Конкуренты ТТ: первые советские пистолеты показали на видео 15.07.2020
Турция хочет перебросить советские комплексы С-125М1 в Ливию 13.07.2020
Focus: С-500 опережает западные системы ПВО на 15-20 лет 10.07.2020