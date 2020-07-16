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16.07.2020,  
15:15
Текст:  Николай Грищенко

Перспективный дальний перехватчик создадут на базе МиГ-31

Фото: Нина Падалко/РИА Новости
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Перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата будет создан на основе истребителя МиГ-31.

Как сообщил РИА Новости генеральный директор компаний "МиГ" и "Сухой" Илья Тарасенко, основой для изделия ПАК ДП выбран МиГ-31, так как этот истребитель не имеет аналогов в мире. Специальная комиссия Минобороны уже утвердила наиболее перспективные проекты по новому перехватчику. "Работы по данному направлению продолжаются", - заявил Илья Тарасенко.

Напомним, что двухместный сверхзвуковой дальний перехватчик МиГ-31 совершил первый полет в 1975 году. Это был первый в Советском Союзе самолет четвертого поколения, обрудованный РЛС с фазированной антенной решеткой. В НАТО истребитель получил обозначение Foxhound  - "Лисья гончая".

Возможности перехватчика остаются непревзойденными до сих пор. В 2011 году самолет прошел глубокую модернизацию. Боевая эффективность МиГ-31БМ по сравнению с предшественником возросла в 2,6 раза. Дальность обнаружения воздушных целей увеличена до 320 километров, поражения - до 280 км. Для сравнения: у американского дальнего перехватчика F/A-18 Super Hornet показатели на 100 километров хуже. МиГ-31БМ способен перехватывать цели, летящие со скоростью до 6 500 километров в час.

Предполагается, что на вооружении МиГ-31 останутся до 2028 года.

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