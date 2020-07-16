Как на дому лечат COVID-19, узнала корреспондент "РГ"

Под наблюдением участковых терапевтов Иркутской поликлиники № 8, что в микрорайоне Ново-Ленино, находятся более 10 процентов всех, кого в регионе лечат от COVID-19 на дому. Корреспонденту "Российской газеты" удалось узнать, как это делается.

"Корона" спешит на помощь

У крыльца собирается в рейс спецбригада, выделенная для транспортировки на компьютерную томографию амбулаторных пациентов. В салоне ярко-желтого реанимобиля Форд-Транзит, у которого уже есть имя собственное - "Корона", медсестра и водитель заученными движениями надевают противочумные комбинезоны и прочие средства защиты.

- Машина отличная, не то, что "таблетка", - хвалит технику водитель "Короны" Станислав Чепурных. - Нам ее передали из Центра медицины катастроф, хоть и старенькая, но вполне шустрая. Главное, вентиляция работает исправно. И меня от пассажиров отделяет дверь. Так безопасней.

Медсестра Марина Козлова уже готова к выезду и поторапливает коллег, которые путаются в штанинах комбинезонов и никак не могут натянуть на вспотевшие ладони перчатки.

- Сегодня до обеда надо успеть 14 человек привезти-отвезти, - она помахивает листочком с фамилиями и адресами пациентов. - А потом второй список врачи выдадут, может и поболее будет.

Первый адрес вот он, буквально через дорогу от поликлиники. Но не положено пациентам с COVID-19 по улицам ходить.

"Стыдно сказать: я в него не верил"

Пациент садится в машину. Павел сегодня поехал на заключительное обследование. У человека, можно сказать, радость - два анализа пришли отрицательные, выздоровел. Однако мужчина совсем не весел.

"Жена у меня в инфекционном госпитале, два дня как из реанимации в палату перевели, - поделился он. - У нее 75 процентов поражения легких, в тяжелом состоянии увезли в больницу. Доктора - молодцы, я считаю, отобрали ее у смерти, выходили. Сколько еще пролежит в больнице, точно не знаем, а дома две дочки, они тоже болеют. Хоть и без симптомов, а все равно страшно. Вирус, теперь я по себе знаю, коварный. Сегодня ходишь, а завтра свалит. Стыдно сказать, я не верил, что он существует, думал, грипп и грипп... А он вон как по семье моей ударил".

Павла бригада, свозив на КТ, доставила до дома и попрощалась. А вот следующий пациент, Дмитрий, еще не излечился. Анализы у него положительные, а на томограф привезли, потому что температура держится повышенная.

- Мы с мамой на пару болеем, - мужчина говорит тяжело, дышит сипло. - Остальные домочадцы здоровы, я их на дачу выпроводил. Мама моя пожилая, ее завтра в госпиталь кладут.

Дмитрий проходит обследование, получает на руки снимки. Тут же его данные отправляются на рабочий компьютер участкового терапевта. Врач посмотрит динамику, если надо скорректирует лечение. В случае ухудшения отправит в госпиталь, как маму.

Почему сразу сами не позвонили?

"Корона" пошла в третий рейс: на этот раз забирает сразу четверых, живущих в одном подъезде. Все четко и на этот раз. Марина Козлова успевает по дороге всем измерить температуру и сатурацию (пусльсоксиметр есть в реанимобиле) и передать данные лечащему врачу.

Терапевт и по совместительству пульмонолог Маргарита Мусорина как раз в это время обзванивает своих пациентов. Их у нее сейчас 25.

- Здравствуйте, это Маргарита Аркадьевна, - обращается врач в трубку. - Как ваше самочувствие? Температуры нет? - пауза. - Курс препарата закончен, пока больше ничего назначать не будем, в конце недели к вам приедет бригада, забрать контрольные мазки. А муж как? Одышка появилась… А почему сразу сами не позвонили мне? Сегодня после трех заеду к вам, посмотрю. И сейчас запишу на КТ.

И так каждый день - сначала прием экстренных больных, которые все-таки, несмотря на просьбы врачей вызывать их на дом, пришли в поликлинику. Потом работа по вызовам, не связанным с COVID-19.

Затем наступает "время коронавирусных": по плану, каждого нужно осмотреть раз в неделю, и вне плана тоже - когда поступили жалобы и время не ждет.

Восстанавливаться придется долгие месяцы

К Маргарите Мусориной идут на консультацию и те, кто прошел курс лечения в инфекционных госпиталях.

- А проблемы-то остались, - резюмирует доктор. - Восстанавливаться после пневмонии некоторым придется долгие месяцы. Назначаю иммуномодуляторы, дыхательную гимнастику, витамины.

- На каждом терапевтическом участке числится от 5 до 20 больных COVID-19 и 30-50 контактных лиц, за которыми также ведется наблюдение, - обозначила уровень нагрузки на врачей заместитель главного врача ГКБ № 8 по поликлинической работе Ольга Асауленко. - Кроме постоянного контроля и обеспечения прямой связи врача с пациентами, мы снабжаем всех больных COVID-19 специально разработанными памятками. В них все подробно описано - и какая симптоматика должна настораживать, и как обрабатывать посуду, и какие препараты можно применять вместе с назначенными врачом.

Врачи стараются не упустить из виду каждого заразившегося. Однако, по словам Ольги Асауленко, есть и такие пациенты, которых врачи не могут застать дома. Сведения о нарушителях самоизоляции сразу передаются в Роспотребнадзор и полицию.

А еще случается, что бессимптомные больные наотрез отказываются делать компьютерную томографию легких, говорят, что "не хотят лишний раз облучаться".

- Таким пациентам мы снова и снова объясняем, что COVID-19 - особо опасная инфекция, и отказываться от обследования они не имеют права. Потому что опасны для окружающих, - разъясняет доктор с металлом в голосе (видать, крепко достали упрямцы и невежды). - Так что еще и ликбезом занимаемся, убеждаем и уговариваем. Приводим цифры, что почти у половины бессимптомных больных обследование на аппарате КТ выявило поражения легких, а у 10 процентов - весьма обширные. Но не всегда получается достучаться. Здесь медицина бессильна…

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