Транснефть - Западная Сибирь завершила техническое подключение вдольтрассовой воздушной линии МН Усть-Балык - Омск

АО "Транснефть - Западная Сибирь" завершило техническое подключение вдольтрассовой воздушной линии электропередачи (ВЛ-6 кВ) на участке магистрального нефтепровода Усть- Балык - Омск в зоне ответственности Ишимского районного нефтепроводного управления (РНУ).

Введение в эксплуатацию ВЛ-6 кВ позволит повысить надежность электроснабжения основного и вспомогательного оборудования линейной части магистрального нефтепровода Усть-Балык - Омск.

Работы по замене вдольтрассовой воздушной линии выполнялись на территории Крутинского района Омской области в рамках реализации Программы технического перевооружения производственных объектов АО "Транснефть - Западная Сибирь" на 2018 - 2023 годы. Действующая ВЛ-6кВ предназначена для электроснабжения оборудования линейной части магистрального нефтепровода (МН) Усть-Балык-Омск.

В ходе техперевооружения был выполнен комплекс строительно-монтажных работ с заменой проводов, траверс, установкой кабельных перемычек и муфт. Монтаж проводов осуществлялся с применением стеклянных изоляторов.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"