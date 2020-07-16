"Россети Северный Кавказ" готовят электросетевой комплекс СКФО к зиме

"Россети Северный Кавказ" в условиях сложной эпидемиологической обстановки успешно выполняют программу подготовки электросетевого комплекса СКФО к работе в условиях низких температур и максимума нагрузок. В 2020 году на реализацию ремонтной программы будет направлено 2,3 миллиарда рублей.

По итогам шести месяцев 2020 года специалисты выполнили около 50 процентов от утвержденного годового объема ремонтной кампании. По ряду ключевых мероприятий плановые показатели перевыполнены.

Энергетики в регионах электросетевой деятельности уже отремонтировали 2,3 тысячи километров линий электропередачи различного класса напряжения. Произведен ремонт 20 силовых трансформаторов (118 процентов от запланированного объема указанных работ); 1 796 трансформаторных подстанций (выполнение на 107 процентов от плана первого полугодия). Кроме того, ремонтные бригады расчистили около 244 гектаров трасс воздушных линий от поросли, которая могла спровоцировать отключения в плохих погодных условиях (103 процента от запланированного объема на отчетный период).

В результате повышена надежность электроснабжения сотен тысяч жителей, крупных промышленных, сельскохозяйственных и коммунальных предприятий, объектов социальной значимости.

Одновременно с ремонтом энергооборудования во всех региональных филиалах компании проходят противоаварийные тренировки, в ходе которых отрабатываются навыки ликвидации технологических нарушений и взаимодействие с другими оперативными службами. При этом ключевым остается вопрос безопасности персонала - специалисты обеспечены средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для работ оснасткой.

"Техническая подготовка сетевого оборудования Северного Кавказа для работы при максимальных нагрузках будет завершена своевременно, несмотря ни на какие объективные сложности. Каждый сотрудник многотысячного коллектива энергокомпании прекрасно понимает, что в зимние месяцы именно от нас будет зависеть комфорт и благополучие жителей, работа предприятий, функционирование школ, детских садов и медицинских учреждений", - отметил первый заместитель генерального директора - главный инженер ПАО "Россети Северный Кавказ" Виктор Абаимов.

Пресс-релиз подготовлен "Россети Северный Кавказ"