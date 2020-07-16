Атомный подводный крейсер "Князь Олег" вывели из эллинга

Атомный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Олег" вывели в четверг из эллинга. Командир экипажа капитан 2 ранга Игорь Голубев по традиции разбил бутылку шаманского о борт атомохода.

Как сообщила пресс-служба Севмаша, со скоростью порядка одного метра в минуту на стапель-поезде корабль двигался к раскрытым воротам цеха, а затем в наливной бассейн предприятия. Теперь "Князя Олега" ждут заводские и государственные испытания. Их будут проводить сдаточная команда предприятия под руководством ответственного сдатчика Михаила Ползикова и экипаж субмарины.

Генеральный директор Севмаша Михаил Будниченко заявил, что эти подводные корабли будут определять облик Военно-морского флота России в XXI веке.

Серийный атомный подводный крейсер "Князь Олег" возведен по усовершенствованному проекту "Борей-А", он принадлежит к четвертому поколению атомоходов. Головной же ракетоносец "Князь Владимир" уже несет службу на Северном флоте, он впервые будет принимать участие в военно-морском параде в Североморске. От первых трех "Бореев" - "Юрия Долгорукого", "Александра Невского" и "Владимира Мономаха" подлодка "Князь Владимир" отличается меньшей шумностью, совершенными системами маневрирования и удержания на глубине, а также управления оружием. Такими же свойствами будет обладать и "Князь Олег".