В Ленобласти нашли захоронение 310 бойцов Зимней войны

В Ленинградской области на острове Клест Выборгского залива военнослужащие инженерно-саперного батальона и поисковики Западного военного округа обнаружили братское захоронение 310 солдат и офицеров. Это военнослужащие 43 стрелковой дивизии времен Зимней войны, которые погибли 11 марта 1940 года в ходе штурма укреплений финской армии.

Как сообщили в пресс-службе ЗВО, экспедицию инициировали родственники Павла Степановича Ильюшина, погибшего при штурме острова. Так значится в похоронном листе. А служил он в 181-м стрелковом полку.

Захоронение опознали по земляным провалам. Именно в них и обнаружили останки бойцов, фрагменты формы и винтовочные гильзы. Дальнейший шурф помог определить, что в захоронении покоятся более 300 красноармейцев.

Имена всех восстановили благодаря архивным медицинским документам. До сегодняшнего дня конкретное место их захоронения оставалось неизвестным.

На месте братской могилы установили гранитную плиту с надписью. А саперы провели инженерную разведку более четырех тысяч квадратных метров острова на предмет наличия взрывоопасных предметов.