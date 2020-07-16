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16 июля 2020 г.

Указ губернатора Смоленской области от 16 июля 2020 года № 86 "О внесении изменения в Указ Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24"

Дата подписания 16 июля 2020 г.
Опубликован 16 июля 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ губернатора Смоленской области от 18 марта 2020 года № 24 "О введении режима повышенной готовности"

Постановляю:

1. Внести в пункт 24 Указа Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24 "О введении режима повышенной готовности" (в редакции указов Губернатора Смоленской области от 27.03.2020 № 29, от 28.03.2020 № 30, от 31.03.2020 № 31, от 03.04.2020 № 35, от 07.04.2020 № 36, от 10.04.2020 № 42, от 12.04.2020 № 44, от 15.04.2020 № 45, от 17.04.2020 № 46, от 17.04.2020 № 47, от 20.04.2020 № 48, от 23.04.2020 № 49, от 30.04.2020 № 53, от 07.05.2020 № 55, от 08.05.2020 № 56, от 12.05.2020 № 59, от 14.05.2020 № 60, от 27.05.2020 № 65, от 29.05.2020 № 66, от 15.06.2020 № 71, от 19.06.2020 № 73, от 23.06.2020 № 76, от 25.06.2020 № 78, от 26.06.2020 № 79, от 02.07.2020 № 80, от 06.07.2020 № 81, от 09.07.2020 № 83, от 15.07.2020 № 84) изменение, дополнив его после абзаца второго абзацем следующего содержания:

"Обеспечить работников государственных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период выполнения ими работы в смену горячим питанием за счет средств областного бюджета.".

2. Департаменту Смоленской области по внутренней политике (Р.В. Смашнев) обеспечить опубликование настоящего Указа в средствах массовой информации.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 24 мая 2020 года.

А.В.Островский



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