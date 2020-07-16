Триумф победителей: чем запомнился партизанский парад в Минске

16 июля 1944 года на ипподроме Минска состоялся самый необычный парад. Его участниками стали не военнослужащие, а те, чьим домом и крепостью на протяжении трех лет были белорусские леса - 30 тысяч партизан.

Начался парад со своеобразного символа возвращения к мирной жизни - с митинга. Открыл его довоенный председатель исполкома Минского городского совета Константин Бударин, а почетным гостем был командующий 3-м Белорусским фронтом генерал армии Иван Черняховский.

"Первой перед трибуной проходит бригада имени Воронянского. За нею - бригады имени Щорса, Чапаева, Чкалова, Кирова. На украшенных цветами лошадях проезжают партизаны-конники. Катятся трофейные пушки. Идут бойцы бригад "Штурмовая", Первой, Второй и Третьей Минских. За ними шагает наш спецотряд. Пройдя мимо трибуны, я, замполит Сермяжко и начальник штаба Козлов отошли в сторону посмотреть на продолжение парада. Какие гордые, мужественные лица! Сколько достоинства и благородства во всем облике лесных бойцов", - писал в своих воспоминаниях командир диверсионного отряда "Местные" подполковник Станислав Ваупшасов.

На кадрах военной кинохроники можно увидеть, что это действительно было величавое зрелище.

"В руках у них была самая удивительная коллекция оружия сражающихся тогда армий, испестренная еще оружием, которое изготовили в лесах кузнецы", - пишет участник парада партизан отряда "Коммунар" Василий Морохович.

Среди партизанской техники выделялась уникальная машина ЗИС-21. Этот газогенераторный автомобиль, способный работать на дровах, сошел с конвейера в 1941 году и под Вязьмой был захвачен немцами. В Белоруссии немцы определили на "дровяную" машину местного водителя, за которым присматривал немецкий солдат Ганс Куляс. Однако шофер сагитировал надсмотрщика, и они на машине уехали к партизанам. Кстати, после войны немецкий перебежчик отказался возвращаться в Германию и, женившись на русской девушке-партизанке, уехал в Сибирь.

Самым удивительным участником парада был козлик по имени Малыш. Он шествовал мимо восторженных жителей Минска с лентой, на которую были прикреплены немецкие ордена, а на правом боку нес санитарную сумку. Козлик шел вовсе не для потехи публики, так как для бойцов отряда Филатова, входившего в бригаду "Народные Мстители", Малыш был и боевым товарищем, и талисманом.

В отряд животное попало осенью 1943 года, когда партизаны разгромили немецкий гарнизон на железнодорожной станции Куренец. Среди трофеев оказался исхудалый козел. Партизаны взяли его с собой и поставили на довольствие. Вскоре он стал всеобщим любимцем.

"Свой хлеб козел отрабатывал честно - участвовал в боевых операциях. Под огнем в открытую всегда следовал за санинструктором, перенося на боку санитарную сумку с медикаментами. Как настоящий "боевой друг", - написал в мемуарах командир партизанского отряда Александр Филатов.

По рассказам партизан, когда отряд вместе с регулярными частями Красной Армии штурмовал город Вилейку, храбрый Малыш въехал в город на броне Т-34, как настоящий десантник.

Появление козла на параде не планировали, но рядовые бойцы привели его с собой. Предполагалось, что Малыш пройдет незамеченным внутри колонны, но козел, как оказалось, любил быть в первых рядах. Вырвавшись из рук сопровождающих, Малыш пристроился сразу за командованием отряда, вызвав бешеный восторг у зрителей и кинооператора.

После парада многие из его участников вступили в ряды Красной армии и приняли участие в освобождении Восточной Европы.

Справка "РГ"

К лету 1944 года, по данным Штаба партизанского движения, в лесах республики сражались 1255 партизанских отрядов численностью свыше 370 тысяч человек. За годы войны ими было пущено под откос 11 128 эшелонов и 34 бронепоезда, разгромлено 29 железнодорожных станций, 6000 мостов и 948 гарнизонов, подорвано 18 700 автомашин и уничтожено 939 военных складов.