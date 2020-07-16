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16.07.2020,  
13:34
Текст:  Алексей Моисеев

Турецкий танк М60ТМ с системой активной защиты показали на видео

Турецкие танки М60ТМ в ходе модернизации получили дополнительное оборудование, значительно улучшающее их возможности по ведению боевых действий.

Работы в этом направлении начинались при активном содействии израильских специалистов. В результате разработанная еще в конце 50-х годов боевая машина получила бронирование, существенно изменившее внешний облик.

Старая 105-мм пушка заменена на 120-мм орудие, способное применять более эффективные боеприпасы. Доработке также подверглась система управления огнем.

После всех нововведений боевая масса возросла до 59 000 кг, и для сохранения приемлемых характеристик подвижности был установлен 1000-сильный дизельный двигатель. Максимальная скорость по шоссе может достигать 55 км/ч. Запас хода по топливу - 450 км.

Однако, несмотря на доработки, опыт боевого применения улучшенных "шестидесятых" в Сирии продемонстрировал, что даже такая броня не может эффективно противостоять современным противотанковым управляемым ракетам. Поэтому было принято решение оборудовать танки комплексами активной защиты, способными уничтожать подлетающие ПТУР и реактивные боеприпасы ручных и станковых гранатометов.

Фото: РИА Новости
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За основу был взят украинский "Заслон-Л", в свою очередь являющийся вариантом разработанного еще в советские годы КАЗ "Дождь". В появившемся в Сети видеоролике видно, что модули со специальными боеприпасами обороняют танк со всех направлений, в том числе и корму.

Кроме того, установлены специальные датчики, обнаруживающие облучение бронемашинами лазерными средствами наведения и прицеливания, телескопический модуль с наблюдательным оборудованием, а также дистанционно-управляемый пулемет.

Как считают военные эксперты, М60ТМ могут быть задействованы не только в Сирии или Ираке, но и в Ливии - есть вероятность их переброски в эту "горячую точку".

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