Указ губернатора Ульяновской области от 15 июля 2020 года № 116 "О внесении изменений в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19"

Постановляю:
1. Внести в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19 "О введении режима повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности" следующие изменения:
1) в пункте 3:
а) абзац второй подпункта 3.1 изложить в следующей редакции:
"Данные ограничения не распространяются на мероприятия, проводимые в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2020 № 345 "О проведении военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 г.", и мероприятия, связанные с проведением Всероссийской акции "Бессмертный полк".";
б) в подпункте 3.2 слова "15 июля" заменить словами "1 августа";
2) в пункте 7:
а) в подпункте 7.1 слова "15 июля" заменить словами "1 августа";
б) в подпункте 7.2 слова "15 июля" заменить словами "1 августа";
в) в подпункте 7.3 слова "15 июля" заменить словами "1 августа";
3) подпункт 10.5 пункта 10 изложить в следующей редакции:
"10.5. Рекомендовать при наличии возможности организовать работу граждан группы риска в дистанционном режиме или предоставить им отпуск.";
4) подпункт 18.1 пункта 18 изложить в следующей редакции:
"18.1. Совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области:
18.1.1. Обеспечить выдачу продуктовых наборов обучающимся, имеющим право на обеспечение бесплатным питанием.
18.1.2. Определить перечень организаций отдыха детей и их оздоровления, в которых в период действия режима повышенной готовности допускается бронирование мест, приём и размещение граждан с учётом санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций Роспотребнадзора.".
2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Губернатор области С.И.Морозов
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