Указ губернатора Ульяновской области от 15 июля 2020 года № 116 "О внесении изменений в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19"

Новости

ГП направила в суд дело о размещении фото Гитлера во время "Бессмертного полка онлайн" 17:53
Захарова прокомментировала заявление Лондона о вмешательстве РФ в выборы 17:47
Звезда Филиппа Киркорова зажглась на "Славянском базаре в Витебске" 17:39
Захарова: Есть данные, что США тренируют боевиков в районе сирийского Ат-Танфа 17:33
В Калининграде задержали угрожавшего взорвать дом мужчину 17:32
Организаторы предложили перенести шествие "Бессмертного полка" с 26 июля 17:31
Режиссер "Константина" хочет снять сиквел с рейтингом "R" и Киану Ривзом 17:31
Эксперт рассказала о маркировке купальников и вещей из сэконд-хенда 17:29
По трассе "Дон" в обход Лосева и Павловска проехали почти 220 тысяч авто 17:25
На Кубе раскритиковали Трампа за идею продать Пуэрто-Рико 17:24
Шнуров будет баллотироваться на выборы в Госдуму в 2021 году 17:16
В Судаке главу городской полиции задержали по делу о взятке 17:10
В ЗАГСах Ленобласти разрешили поцелуи 17:07
Что должен знать каждый автопутешественник 17:02
В Ленобласти нашли захоронение 310 бойцов Зимней войны 16:37
В Госдуме ответили на заявление Лондона о вмешательстве РФ в выборы 16:33
Жильцы дома в Прикамье отравились газом из-за плохой проверки дымохода 16:29
Пенсионный фонд начал самостоятельно оформлять СНИЛС на детей 16:18
Более 42 тысяч московских выпускников сдали ЕГЭ по обществознанию и химии 16:15
Научно-технический совет предложили создать в коллегии ЕЭК 16:14
Приквел романа "Великий Гэтсби" выйдет в свет в 2021 году 16:12
Погибший в ДНР украинский диверсант оказался гражданином США 16:10
Рассекречена внешность бюджетного электрокара Dacia 16:10
Девять представителей футбольного клуба "Сочи" заболели COVID-19 16:06
Нолан и Warner Bros. поспорили о дате выхода "Довода" 15:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
16 июля 2020 г.

Указ губернатора Ульяновской области от 15 июля 2020 года № 116 "О внесении изменений в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19"

Дата подписания 15 июля 2020 г.
Опубликован 16 июля 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ губернатора Ульяновской области от 12 марта 2020 года № 19 "О введении режима повышенной готовности"

Постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19 "О введении режима повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1) в пункте 3:

а) абзац второй подпункта 3.1 изложить в следующей редакции:

"Данные ограничения не распространяются на мероприятия, проводимые в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2020 № 345 "О проведении военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 г.", и мероприятия, связанные с проведением Всероссийской акции "Бессмертный полк".";

б) в подпункте 3.2 слова "15 июля" заменить словами "1 августа";

2) в пункте 7:

а) в подпункте 7.1 слова "15 июля" заменить словами "1 августа";

б) в подпункте 7.2 слова "15 июля" заменить словами "1 августа";

в) в подпункте 7.3 слова "15 июля" заменить словами "1 августа";

3) подпункт 10.5 пункта 10 изложить в следующей редакции:

"10.5. Рекомендовать при наличии возможности организовать работу граждан группы риска в дистанционном режиме или предоставить им отпуск.";

4) подпункт 18.1 пункта 18 изложить в следующей редакции:

"18.1. Совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области:

18.1.1. Обеспечить выдачу продуктовых наборов обучающимся, имеющим право на обеспечение бесплатным питанием.

18.1.2. Определить перечень организаций отдыха детей и их оздоровления, в которых в период действия режима повышенной готовности допускается бронирование мест, приём и размещение граждан с учётом санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций Роспотребнадзора.".

2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Губернатор области С.И.Морозов



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией