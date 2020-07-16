Умер оператор "Бриллиантовой руки" Игорь Черных

15 июля в возрасте 88 лет умер советский, российский кинооператор и сценарист, Заслуженный деятель искусств РСФСР Игорь Анатольевич Черных. На счету которого работа над более чем двумя десятками кинокартин. В частности - над "Бриллиантовой рукой" Гайдая.

Черных родился в 1922 году. После окончания в 1955-м операторского факультета ВГИК, работал оператором-постановщиком на "Мосфильме".

Помимо Гайдая, сотрудничал с режиссерами Юрием Озеровым ("Битва за Москву", "Великий полководец Георгий Жуков", "Трагедия века", "Большая дорога"), Евгением Матвеевым ("Особо важное задание"), Алексеем Салтыковым ("Емельян Пугачев").

Черных снимал на земле, в воздухе и был одним из первых операторов, освоивших съемки под водой, - говорится в некрологе, опубликованном на сайте Союза кинематографистов РФ.