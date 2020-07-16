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16 июля 2020 г.

Указ губернатора Владимирской области от 16 июля 2020 года № 202 "О внесении изменений в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38"

Дата подписания 16 июля 2020 г.
Опубликован 16 июля 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ губернатора Владимирской области от 17 марта 2020 года № 38 "О введении режима повышенной готовности"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. Подпункт 5.1 пункта 5 изложить в следующей редакции:

"5.1. Проведение досуговых, развлекательных, физкультурных, спортивных мероприятий с очным присутствием граждан, за исключением мероприятий, предусмотренных пунктом 37 Указа, а также выставочных, просветительских, рекламных и иных массовых мероприятий с очным присутствием граждан и оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан.".

1.2. Пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Лицам, проживающим на территории Владимирской области и посещавшим территории других субъектов Российской Федерации, где зарегистрированы случаи заражения новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV):".

1.3. Подпункт 7.3 пункта 7 исключить.

1.4. Пункт 18 изложить в следующей редакции:

"18. Гражданам, прибывшим на территорию Владимирской области с территории других субъектов Российской Федерации, сообщать о своем прибытии на территорию Владимирской области по номеру телефона горячей линии Департамента здравоохранения Владимирской области.".

1.5. Дополнить пунктом 37 следующего содержания:

" 37. Временно до отмены режима повышенной готовности разрешить проведение массовых спортивных мероприятий на открытой местности с численностью участников не более 1500 человек при условии:

- обеспечения контроля температуры тела участников мероприятия с обязательным отстранением от участия в мероприятии лиц с повышенной температурой тела и признаками респираторных заболеваний;

- обеспечения социальной дистанции между участниками не менее 1,5 метра;

- обеспечения проведения дезинфекции участников и представителей организаторов мероприятия;

- наличия медицинского пункта в месте проведения мероприятия;

- наличия у каждого участника и представителей организаторов мероприятия средств индивидуальной защиты;

- наличия у участников и представителей организаторов мероприятия отрицательного результата на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), полученного не ранее чем за три дня до даты проведения мероприятия.".

1.6. Пункты 37, 38 считать пунктами 38, 39.

2. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области В.В.Сипягин



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