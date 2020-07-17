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17 июля 2020 г.

Распоряжение правительства Челябинской области от 16 июля 2020 года № 520-рп "О внесении изменений в распоряжения Правительства Челябинской области от 18.03.2020 г. № 146-рп, от 06.04.2020 г. № 191-рп"

1. Внести в распоряжение Правительства Челябинской области от 18.03.2020 г. № 146-рп "О введении режима повышенной готовности" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 18 марта 2020 г.; 26 марта 2020 г.; 27 марта 2020 г.; 28 марта 2020 г.; 31 марта 2020 г.; 1 апреля 2020 г.; 3 апреля 2020 г.; 13 апреля 2020 г.; 16 апреля 2020 г.; 17 апреля 2020 г.; 20 апреля 2020 г.; 23 апреля 2020 г.; 30 апреля 2020 г.; 6 мая 2020 г.; 12 мая 2020 г.; 25 мая 2020 г.; 29 мая 2020 г.; 31 мая 2020 г.; 11 июня 2020 г.; 29 июня 2020 г.; 30 июня 2020 г.; 10 июля 2020 г.) следующие изменения:

1) в абзаце первом подпункта 1 пункта 3 слова ", на аттракционах" исключить;

2) подпункты 1, 3 пункта 5 признать утратившими силу;

3) пункт 13 признать утратившим силу;

4) подпункты 1, 3 пункта 14 признать утратившими силу.

2. Внести в Требования к осуществлению деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых не приостановлена в соответствии с распоряжением Правительства Челябинской области от 18.03.2020 г. № 146-рп "О введении режима повышенной готовности", утвержденные распоряжением Правительства Челябинской области от 06.04.2020 г. № 191-рп "О мерах по обеспечению санитарно- эпидемиологического благополучия населения на территории Челябинской области" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 6 апреля 2020 г.; 13 апреля 2020 г.; 30 апреля 2020 г.; 6 мая 2020 г.; 12 мая 2020 г.; 31 мая 2020 г.; 10 июля 2020 г.), изменение, признав пункт 3 утратившим силу.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Правительства Челябинской области А.Л.Текслер



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