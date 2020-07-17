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17.07.2020 03:32
Рубрика: Общество

Эксперты подтвердили принадлежность найденных останков детям Николая II

Экспертизы доказали, что найденные в 2007 году в Поросенковом логу человеческие останки принадлежат детям Николая II - цесаревичу Алексею и великой княжне Марии. Информацию подтвердила старший следователь по особо важным делам при председателе СК РФ Марина Молодцова.

Фото: Instagram.com/sculptor_makarova/
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"Биологическое родство по обоим родителям установлено с максимальной вероятностью и для Алексея, и для Марии", - рассказала она в интервью "Известиям".

Из-за малого количества найденных костных фрагментов можно предположить, что недалеко от места обнаружения в 2007 году, возможно, находится еще одно или несколько их захоронений, добавила Молодцова.

Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге. В 1979 году здесь нашли захоронение, предположительно царской семьи. Множественные экспертизы позволяют говорить о том, что останки, найденные под Екатеринбургом, действительно принадлежат Николаю II и членам его семьи, а также их окружению.

Однако следователи продолжают собирать материалы с тем, чтобы исключить малейшие сомнения. Например, для установления личности Николая II специалисты намерены изготовить 3D-модель шляпы, которая была на Николае Александровиче в момент его ранения в Японии. Она хранится в Эрмитаже. Трехмерные копии шляпы и черепа можно будет сопоставить и оценить, совпадают ли повреждения на головном уборе и обнаруженные ранения на черепе.

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