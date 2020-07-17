Испытания новейшего российского броневика "Стрела" показали на видео

Машина эффектно продемонстрировала свои скоростные и маневренные характеристики.

Любопытно, что вместе с ней был показан "Тигр" - другой образец продукции ООО "ВПК". Видно, насколько предшественник, относящийся к более тяжелым представителям колесной техники, отличается от "Стрелы" по габаритам.

Впервые информация о создании нового поколения броневиков появилась в конце мая текущего года. Генеральный директор ВПК Александр Красовицкий рассказал ТАСС о том, что их разработка унифицирована по применяемым агрегатам с самыми массовыми российскими коммерческими автомобилями. Это существенно удешевляет и облегчает производство.

Несколько дней назад стали известны другие подробности. Например, более детальные тактико-технические характеристики. Так, вес, например, составляет 4 700 кг. Это позволяет применять "Стрелу" в аэромобильных операциях, она легко перебрасывается на внешней подвеске транспортным вертолетом Ми-8/17.

Вместимость - восемь военнослужащих. Скорость по шоссе может достигать 155 км/ч. Максимальное внимание уделено защите как от огня стрелкового оружия, так и от минной угрозы.

Необходимо отметить, что армия и другие силовые структуры давно нуждаются в таких бронемашинах, в разное время предпринимались попытки создания данной техники, но по разным причинам, в том числе из-за использования зарубежным компонентов, они были безуспешны.

Однако новинка от ООО "ВПК", изготовленная только из отечественных узлов, имеет все шансы найти применение в Российских вооруженных силах.