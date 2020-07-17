Постановление правительства Красноярского края от 14 июля 2020 года № 499-п "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Красноярского края за II квартал 2020 года"

Новости

Опрос: Россияне соскучились по походам в кино 15:05
Продажи Lada в Европе продолжают падать 15:03
Джонсон: Британия вернется к нормальной жизни до конца года 14:55
Путин обсудил на Совбезе РФ ситуацию на границе Армении и Азербайджана 14:53
Рособрнадзор: Задания ЕГЭ не выходят за рамки школьной программы 14:52
В Ростове из-за ливня приостановлено движение трамваев и троллейбусов 14:52
СК проверит данные о невыплате сверхурочных на стройке в Шереметьеве 14:50
Премьера сериала "Сокол и Зимний солдат" перенесена из-за пандемии 14:50
Москалькова обсудила с представителями СЕ, как защищать права во время эпидемии 14:33
В Петрозаводске задержали спикера горсовета за взятку 14:27
В Татарстане водолазы нашли тело одно из двух пропавших подростков 14:26
В Хабаровске сотрудники ФСБ пресекли теракт 14:26
Против экс-главы минстроя Ставрополья завели уже шестое дело 14:25
В Астраханской области открылись кафе и рестораны 14:24
Какие моторы получит новый Hyundai Tucson 14:23
При ремонте Большого Каменного моста восстановят дубовые витражи 14:22
На Дону откроют непродовольственные магазины, музеи и клубы 14:19
Учителя назвали качества хорошего и плохого педагога 14:19
Песков назвал "камень преткновения" по Минским соглашениям 14:08
Песков: В силу должности не могу высказывать личную точку зрения 14:07
Премии в области науки добавят список наград ПК Союзного государства 14:05
Экс-министр экологии Татарстана арестован по делу о заказном убийстве 14:05
В Петербурге инкассаторов заподозрили в краже 10 млн рублей из банкомата 14:03
Пол Маккартни и Ринго Старр записали новую песню 14:00
На Байкале аварийно сел частный самолет 14:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
17 июля 2020 г.

Постановление правительства Красноярского края от 14 июля 2020 года № 499-п "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Красноярского края за II квартал 2020 года"

Дата подписания 14 июля 2020 г.
Опубликован 17 июля 2020 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", статьей 103 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 17.12.2004 № 13-2780 "О порядке установления величины прожиточного минимума в крае", Законом Красноярского края от 24.10.2013 № 5-1683 "О потребительской корзине в Красноярском крае", указом Губернатора Красноярского края от 06.11.2013 № 213-уг "О Методике исчисления величины прожиточного минимума в Красноярском крае" постановляю:

1. Установить величину прожиточного минимума за II квартал 2020 года:

в целом по Красноярскому краю в расчете на душу населения - 13149 рублей, для трудоспособного населения - 13919 рублей, для пенсионеров - 10248 рублей, для детей - 13763 рубля;

для первой группы территорий Красноярского края на душу населения - 18828 рублей, для трудоспособного населения - 19346 рублей, для пенсионеров - 14477 рублей, для детей - 19050 рублей;

для второй группы территорий Красноярского края на душу населения - 14391 рубль, для трудоспособного населения - 15181 рубль, для пенсионеров - 11447 рублей, для детей - 14919 рублей;

для третьей группы территорий Красноярского края на душу населения - 12416 рублей, для трудоспособного населения - 13137 рублей, для пенсионеров - 9953 рубля, для детей - 12918 рублей.

2. Установить коэффициенты дифференциации величины прожиточного минимума для отдельных городских округов и муниципальных районов, входящих в первую и вторую группы территорий Красноярского края, в следующих размерах:

Туруханский район - 1,24, Эвенкийский район - 1,06, Таймырский Долгано-Ненецкий район (за исключением сельского поселения Хатанга) - 1,07, сельское поселение Хатанга - 1,78, Енисейский район - 1,28, Богучанский район - 1,24, Мотыгинский район - 1,23, Кежемский район - 1,21, город Енисейск - 1,19.

3. Установить величину прожиточного минимума за IIквартал 2020 года для отдельных городских округов и муниципальных районов, входящих в первую и вторую группы территорий Красноярского края, с учетом коэффициента дифференциации в следующих размерах:

для Туруханского района на душу населения - 23347 рублей, для трудоспособного населения - 23989 рублей, для пенсионеров - 17951 рубль, для детей - 23622 рубля;

для Эвенкийского района на душу населения - 19958 рублей, для трудоспособного населения - 20507 рублей, для пенсионеров - 15346 рублей, для детей - 20193 рубля;

для Таймырского Долгано-Ненецкого района (за исключением сельского поселения Хатанга) на душу населения - 20146 рублей, для трудоспособного населения - 20700 рублей, для пенсионеров - 15490 рублей, для детей - 20384 рубля;

для сельского поселения Хатанга на душу населения - 33514 рублей, для трудоспособного населения - 34436 рублей, для пенсионеров - 25769 рублей, для детей - 33909 рублей;

для Енисейского района на душу населения - 18420 рублей, для трудоспособного населения - 19432 рубля, для пенсионеров - 14652 рубля, для детей - 19096 рублей;

для Богучанского района на душу населения - 17845 рублей, для трудоспособного населения - 18824 рубля, для пенсионеров - 14194 рубля, для детей - 18500 рублей;

для Мотыгинского района на душу населения - 17701 рубль, для трудоспособного населения - 18673 рубля, для пенсионеров - 14080 рублей, для детей - 18350 рублей;

для Кежемского района на душу населения - 17413 рублей, для трудоспособного населения - 18369 рублей, для пенсионеров - 13851 рубль, для детей - 18052 рубля;

для города Енисейска на душу населения - 17125 рублей, для трудоспособного населения - 18065 рублей, для пенсионеров - 13622 рубля, для детей - 17754 рубля.

4. Опубликовать постановление в газете "Наш Красноярский край" и на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (http://www.zakon.krskstate.ru/).

5. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора края - председатель Правительства края Ю.А.Лапшин



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией