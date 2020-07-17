Постановление правительства Красноярского края от 14 июля 2020 года № 499-п "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Красноярского края за II квартал 2020 года"

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", статьей 103 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 17.12.2004 № 13-2780 "О порядке установления величины прожиточного минимума в крае", Законом Красноярского края от 24.10.2013 № 5-1683 "О потребительской корзине в Красноярском крае", указом Губернатора Красноярского края от 06.11.2013 № 213-уг "О Методике исчисления величины прожиточного минимума в Красноярском крае" постановляю:

1. Установить величину прожиточного минимума за II квартал 2020 года:

в целом по Красноярскому краю в расчете на душу населения - 13149 рублей, для трудоспособного населения - 13919 рублей, для пенсионеров - 10248 рублей, для детей - 13763 рубля;

для первой группы территорий Красноярского края на душу населения - 18828 рублей, для трудоспособного населения - 19346 рублей, для пенсионеров - 14477 рублей, для детей - 19050 рублей;

для второй группы территорий Красноярского края на душу населения - 14391 рубль, для трудоспособного населения - 15181 рубль, для пенсионеров - 11447 рублей, для детей - 14919 рублей;

для третьей группы территорий Красноярского края на душу населения - 12416 рублей, для трудоспособного населения - 13137 рублей, для пенсионеров - 9953 рубля, для детей - 12918 рублей.

2. Установить коэффициенты дифференциации величины прожиточного минимума для отдельных городских округов и муниципальных районов, входящих в первую и вторую группы территорий Красноярского края, в следующих размерах:

Туруханский район - 1,24, Эвенкийский район - 1,06, Таймырский Долгано-Ненецкий район (за исключением сельского поселения Хатанга) - 1,07, сельское поселение Хатанга - 1,78, Енисейский район - 1,28, Богучанский район - 1,24, Мотыгинский район - 1,23, Кежемский район - 1,21, город Енисейск - 1,19.

3. Установить величину прожиточного минимума за IIквартал 2020 года для отдельных городских округов и муниципальных районов, входящих в первую и вторую группы территорий Красноярского края, с учетом коэффициента дифференциации в следующих размерах:

для Туруханского района на душу населения - 23347 рублей, для трудоспособного населения - 23989 рублей, для пенсионеров - 17951 рубль, для детей - 23622 рубля;

для Эвенкийского района на душу населения - 19958 рублей, для трудоспособного населения - 20507 рублей, для пенсионеров - 15346 рублей, для детей - 20193 рубля;

для Таймырского Долгано-Ненецкого района (за исключением сельского поселения Хатанга) на душу населения - 20146 рублей, для трудоспособного населения - 20700 рублей, для пенсионеров - 15490 рублей, для детей - 20384 рубля;

для сельского поселения Хатанга на душу населения - 33514 рублей, для трудоспособного населения - 34436 рублей, для пенсионеров - 25769 рублей, для детей - 33909 рублей;

для Енисейского района на душу населения - 18420 рублей, для трудоспособного населения - 19432 рубля, для пенсионеров - 14652 рубля, для детей - 19096 рублей;

для Богучанского района на душу населения - 17845 рублей, для трудоспособного населения - 18824 рубля, для пенсионеров - 14194 рубля, для детей - 18500 рублей;

для Мотыгинского района на душу населения - 17701 рубль, для трудоспособного населения - 18673 рубля, для пенсионеров - 14080 рублей, для детей - 18350 рублей;

для Кежемского района на душу населения - 17413 рублей, для трудоспособного населения - 18369 рублей, для пенсионеров - 13851 рубль, для детей - 18052 рубля;

для города Енисейска на душу населения - 17125 рублей, для трудоспособного населения - 18065 рублей, для пенсионеров - 13622 рубля, для детей - 17754 рубля.

4. Опубликовать постановление в газете "Наш Красноярский край" и на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (http://www.zakon.krskstate.ru/).

5. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора края - председатель Правительства края Ю.А.Лапшин







