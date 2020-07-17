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17 июля 2020 г.

Указ главы Республики Марий Эл от 17 июля 2020 года № 137 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Марий Эл от 17 марта 2020 г. № 39"

Дата подписания 17 июля 2020 г.
Опубликован 17 июля 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ главы Республики Марий Эл от 17 марта 2020 года № 39 "О введении режима повышенной готовности в Республике Марий Эл"

1. Внести в Указ Главы Республики Марий Эл от 17 марта 2020 г. № 39 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Республики Марий Эл в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (портал "Марий Эл официальная" (portal.mari.ru/pravo), 17 марта 2020 г., № 17032020020007, 27 марта 2020 г., №27032020020011, 30 марта 2020 г., №30032020020012, 3 апреля 2020 г., №03042020020013, 15 апреля 2020 г., № 15042020020016, 16 апреля 2020 г., № 16042020020017, 20 апреля 2020 г., №20042020020018, 29 апреля 2020 г., №29042020020021, 8 мая 2020 г., №08052020020023, 29 мая 2020 г., №29052020020031, 20 июня 2020 г., №20062020020033, 29 июня 2020 г., № 29062020020036) следующие изменения:

а) в пункте 1 слова "до 17 июля 2020 г." заменить словами "до 25 июля 2020 г.";

б) в пункте 2:

в абзаце первом слова "до 17 июля 2020 г." заменить словами "до 25 июля 2020 г.";

в абзаце втором слова "в том числе общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации," исключить;

в) в пункте 3 слова "до 17 июля 2020 г." заменить словами "до 25 июля 2020 г.";

г) в абзаце первом пункта 4 слова "до 17 июля 2020 г." заменить словами "до 25 июля 2020 г.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Марий Эл А.Евстифеев



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